Sorprendenti colpi di scena cattureranno l'attenzione degli amanti de Il Segreto. Le trame spagnole in onda a fine dicembre sull'emittente Antena 3, rivelano che Eulalia Castro sarà alla spasmodica ricerca di Francisca Montenegro, rinchiusa da ormai molto tempo nella tenuta de La Habana. Dall'altro canto, la marchesa Isabel annuncerà ai figli, Adolfo e Tomas, la sua partenza dal borgo iberico.

Il Segreto: Francisca vuole uscire allo scoperto

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda a fine dicembre in Spagna, rivelano che il Capitano Huertas e Ignacio decideranno di bloccare la fuga di Pablo dopo aver scoperto che la rivolta nella caserma a Jaca si è arrestata.

A tal proposito, il soldato disertore confesserà a Rosa, Marta e Carolina di essere in grave pericolo, tanto da suscitare la loro reazione rabbiosa. Nel frattempo, Isabel deciderà di abbandonare momentaneamente Puente Viejo in compagnia di Maqueda, il suo caposquadra. Una decisione, che susciterà la felicità di Francisca. A tal proposito, la serva Antonita si prenderà cura dell'eczema della matrona. Qui, quest'ultima le confesserà di aver intenzione di uscire allo scoperto. Allo stesso tempo, la marchesa riceverà una chiamata misteriosa, che le riporterà il sorriso sulla bocca. Di chi si tratta?

Pablo costretto a fuggire da Puente Viejo

Alla Casona, Ignacio informerà Pablo che a breve sarà costretto a fuggire da Puente Viejo, grazie all'aiuto offerto dal Capitano Huertas. Intanto, la marchesa sembrerà un'adolescente emozionata dopo aver ricevuto una misteriosa chiamata. Poi, la madre di Tomas darà ordine ad Antonita di fare la sua valigia, tanto da avvertire che sarà di ritorno a Puente Viejo per la ricomparsa della matrona nel borgo. A tal proposito, Maqueda prenderà molto male la scelta di Isabel. La Montenegro, invece, sarà impaziente di uscire allo scoperto, tanto da esprimere tutta la sua contentezza ad Antonita.

Eulalia vuole trovare la Montenegro

Gli spoiler de Il Segreto, rivelano che il Capitano Huertas ultimerà i preparativi della fuga di Pablo mentre la marchesa accetterà che il figlio lavori per il nemico. Tomas, a questo punto, sospetterà che la decisione della madre nasconda altri loschi fini. Adolfo, intanto, regalerà a Rosa un bellissimo anello di fidanzamento, che susciterà il malcontento di Marta. Pablo, invece, deciderà di rimanere a Puente Viejo, visto che il suo futuro è ormai segnato. Il soldato, infatti, temerà di essere ucciso sia da soldati che dai ribelli, in quanto ritenuto un traditore. Lontano da Puente Viejo, Eulalia Castro organizzerà un piano per scoprire dove si trova la Montenegro.

Isabel annuncia ad Adolfo e Tomas la sua partenza

Ignacio convincerà Pablo a lasciare Puente Viejo, se vuole rimanere in vita. Un partenza che getterà Carolina nella disperazione più totale mentre Francisca chiederà con insistenza di vedere la marchesa, sebbene invano. Isabel, infatti, apparirà sempre più decisa a lasciare Puente Viejo. Per questo motivo, informerà Adolfo e Tomas che lascerà il borgo per almeno due settimane. Un viaggio, che coinciderà con il Natale. Il De Los Vivos, a questo punto, proporrà al fratello di passare le festività insieme ad Ignacio, il quale rifiuterà subito l'offerta.

Damian, invece, sentirà sempre di più la mancanza del suo amico Cosme. Infine, Maqueda proporrà all'uomo di creare una colletta per aiutare la famiglia del defunto minatore.