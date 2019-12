Oggi, 20 dicembre, è andata in onda l'ultima puntata del 2019 di Uomini e donne. Il popolare dating-show, infatti, ha salutato il pubblico con un divertentissimo appuntamento dedicato al Trono Over e ai suoi più amati protagonisti. Gemma Galgani, per esempio, si è disperata nel backstage dopo che Juan Luis Ciano le ha confermato di non provare nessun sentimento, mentre Armando Incarnato è rientrato in studio dopo l'addio lampo a Veronica Ursida.

Gemma piange per Juan Luis: Tina la consola e poi chiama il dottore

Gli spettatori di Canale 5 hanno assistito a un momento che sarà difficile da dimenticare: Tina Cipollari ha consolato Gemma Galgani nel backstage di Uomini e Donne, dove l'ha raggiunta dopo averla vista in lacrime sul divano. L'ultima puntata del 2019 del Trono Over, infatti, è stata quasi interamente dedicata alla dama e alla sua poco concreta conoscenza con Juan Luis Ciano. Il cavaliere, in particolare, è stato accusato da molti di prendere in giro la torinese e i sentimenti che certamente prova per lui.

Dopo essere stato messo in mezzo da Gianni Sperti, Valentina Autiero, Barbara De Santi e un po' anche da Maria De Filippi, il cavaliere ha chiesto alla signora che sta frequentando da più di un mese di andare a parlare da soli dietro le quinte. "Ecco, adesso la intorta per bene", ha commentato con tono piccato Gianni Sperti.

Le telecamere non hanno ripreso il dialogo che c'è stato tra i due fuori dallo studio, ma hanno trasmesso soltanto quando Gemma era ormai sola e sconsolata sul sofà. Tina ha raggiunto la rivale, le ha offerto della carta per asciugarsi il viso ed è rimasta senza parole quando quest'ultima le si è gettata addosso alla ricerca di un abbraccio consolatorio.

Il ritorno di Veronica e Armando

"Oddio, ma Juan dove sta?" ha domandato la Cipollari. Gemma, completamente in preda alla disperazione, ha risposto: "Se ne è andato via, dice che non è l'uomo giusto per me".

Nel confronto che la Galgani e Ciano hanno avuto lontano dalle telecamere, dunque, sembra proprio che i due abbiano deciso di dirsi addio. Il cavaliere, in particolare, non ha più fatto rientro in trasmissione. Tina ha improvvisato un siparietto che ha divertito davvero tutti gli spettatori: ha chiamato il medico, ha fatto sdraiare la dama sul divano e le ha fatto fare dei controlli perché la vedeva molto agitata.

La puntata di Uomini e Donne, del 20 dicembre, si è conclusa con il ritorno in studio di Armando Incarnato e Veronica Ursida. Dopo aver dato, dopo poco tempo, l'addio al programma in coppia, i due hanno cambiato idea. I protagonisti di questa storia si sono accusati di falsità, di non cercare davvero l'amore ma solo la visibilità televisiva e di aver preso in giro l'altro: alla fine, entrambi vorrebbero tornare a occupare il loro solito posto nel parterre.