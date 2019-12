Un posto al sole inaugurerà il nuovo anno con episodi appassionanti e colpi di scena inattesi. Le anticipazioni dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 infatti svelano che tra Serena e Filippo si insinuerà prepotentemente la presenza di Viviana Carlino, la ragazza con la quale il figlio di Roberto ha tradito la moglie durante un viaggio di lavoro a Tenerife. La coppia, dopo aver vissuto un breve periodo di separazione, è finalmente riuscita a riavvicinarsi e ora che la Cirillo è riuscita a realizzare il suo sogno di aprire un Bed and Breakfast, sembra più che mai unita ed affiatata.

Viviana però arriverà a Napoli in prossimità del Capodanno e deciderà di alloggiare presso il Bed and Breakfast gestito proprio da Serena, una novità che turberà profondamente Filippo.

Un posto al sole, Roberto affronterà duramente Viviana

Le trame settimanali di Un posto al sole, dunque, puntano l’attenzione sul disagio che vivrà Filippo dopo aver appreso che Viviana è ospite di Serena. L’uomo temerà che la moglie venga a sapere della notte trascorsa con la ragazza alle Canarie. Intanto, la Carlino non otterrà il lavoro sperato e la Cirillo si chiederà il perché cercando di carpire delle informazioni dal marito che, però, sembrerà evasivo e in difficoltà.

Successivamente, Viviana avrà un tesissimo confronto con Roberto che finirà per inasprire l’animo della donna con ripercussioni sulla stabilità di coppia di Filippo e Serena.

Otello verrà coinvolto da Renato nei preparativi per la festa di Capodanno

Anche per Viola ed Eugenio, una delle coppie più amate di Un posto al sole, inizierà un periodo ricco di litigi e tensioni legati alla decisione del magistrato di rimanere a Napoli per lavoro. La Bruni contesterà al marito anche la sua vicinanza ad Aldo Leone e le cose tra i due sembreranno precipitare giorno dopo giorno sotto lo sguardo vigile e preoccupato di Raffaele e Ornella. Intanto, a Palazzo Palladini ferveranno i preparativi per la notte di Capodanno e Renato organizzerà con Otello una festa inaspettata, mentre Mariella e Guido dovranno fare i conti con un ospite a sorpresa.

Al Vulcano, invece, si terrà una rappresentazione molto originale.

Bianca sarà sempre più impaurita dalla maestra Gagliardi

Le anticipazioni di Un posto al sole, inoltre, sottolineano che Franco e Angela dovranno fronteggiare nuovamente i problemi scolastici di Bianca e il terrore che la bambina dimostra verso la figura della maestra Gagliardi. Nel frattempo, il rapporto tra Marcello e Giulia sembrerà migliorare inaspettatamente. Infine, Marina tornerà a Napoli dopo il suo viaggio a Londra e dovrà subito affrontare Alberto e i problemi ai Cantieri