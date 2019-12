La programmazione della soap Un posto al sole prosegue con i consueti colpi di scena voluti dalla sceneggiatura per mantenere alto l'interesse da parte degli spettatori. Le anticipazioni relative agli episodi in onda da lunedì 16 a venerdì 23 dicembre non fanno eccezione e gettano luce su molte storyline che stanno catalizzando l'attenzione del pubblico di Raitre. In particolare, gli spoiler si concentrano sul personaggio di Jacopo Leone ancora alle prese con le conseguenze del grave incidente che ha coinvolto suo padre Aldo.

Anticipazioni Un posto al sole: Diego rinuncia al patteggiamento e mette in pericolo Jacopo

I prossimi episodi di Un posto al sole rappresenteranno un vero e proprio punto di svolta per la vita del giovane Jacopo Leone. Il ragazzo, reo di aver investito il padre, affronterà un momento particolarmente complesso quando il principale indagato, Diego Giordano, deciderà di rinunciare al patteggiamento. Nonostante la cospicua somma di denaro offerta da Aldo, il figlio maggiore di Raffaele deciderà infatti di dichiararsi innocente mettendo di fatto in serio pericolo Jacopo.

Una situazione che destabilizzerà parecchio l'avvocato Leone sempre più convinto a difendere il figlio con tutte le sue forze. E' per questo che l'uomo deciderà di mettere in campo le risorse del suo studio per contrastare la decisione di Diego e dimostrare la sua colpevolezza. A causa di un imprevisto, i propositi di Aldo andranno però in fumo e arriverà per questo il momento di un duro confronto tra Jacopo e suo padre. Nel frattempo Diego, grazie al supporto della sua famiglia, riprenderà finalmente in mano la sua vita chiudendo definitivamente il capitolo più buio della sua già travagliata esistenza.

Arianna preoccupata per il nuovo progetto lavorativo di Andrea

Gli spoiler relativi ai prossimi episodi di Un posto al sole si concentrano anche sulla delicata vicenda che coinvolge, ormai da tempo, Alberto Palladini e la giovane Clara. La cameriera, supportata da Angela e Giulia Poggi, deciderà finalmente di denunciare l'imprenditore. Una scelta che scatenerà le ire di Alberto. L'uomo, sentendosi minacciato, deciderà infatti di mettere immediatamente in atto una strategia per limitare i danni. Pressata dall'uomo, Clara sprofonderà dunque in una profonda crisi depressiva che farà emergere vecchi e oscuri rancori.

Infine i nuovi episodi di Un posto al sole getteranno luce anche sul personaggio di Andrea Pergolesi. Lo chef, ormai convinto di voler prendere al volo una nuova sfida lavorativa, farà di tutto per coinvolgere Arianna nel suo progetto. La donna, destabilizzata da questo improvviso cambiamento, si mostrerà tuttavia reticente nell'accettare la proposta di Andrea sempre più convinta che le recenti novità possano influire negativamente sul loro progetto di vita.