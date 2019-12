Nella puntata di mercoledì 4 dicembre de La Repubblica delle donne, programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4, è stata ospitata Amanda Lear. La diva ha raccontato la sua vita partendo dalla sua carriera da modella magra e androgina fino ai suoi amori importanti, tra cui il pittore Salvador Dalì e la star del rock David Bowie. Inoltre, la Lear ha fatto qualche rivelazione sconcertante sul Duca Bianco e ha lanciato qualche frecciatina sugli uomini che ha frequentato in passato.

Amanda Lear racconta la sua relazione con Il Duca Bianco

Nel corso della puntata di ieri de La Repubblica delle donne, Piero Chiambretti ha fatto qualche domanda scottante ad Amanda Lear sulla relazione con David Bowie. La cantante ed ex modella francese ha risposto: "Uscimmo insieme e lui dormì a casa mia.

Una mattina mi squillò il telefono e una donna mi disse 'posso parlare con mio marito?'. Ero scossa e dissi 'oh Dio come marito?' Insomma lui non mi aveva mai detto che aveva una sposa. Lei si chiamava Angie e viveva una vita abbastanza libera in una coppia aperta". Poi, la donna ha aggiunto qualche dettaglio sugli uomini con cui aveva avuto una liaison in passato: "Il bello che questi tipi non ti dicono che sono sposati o che hanno un'altra relazione, lo scopri dopo. Insomma solo io trovo quelli così.

Mi piacerebbe trovarne uno libero". Insomma, a quanto pare Amanda non è stata proprio fortunatissima in fatto di storie d'amore, ma sicuramente ha avuto tanti successi dal punto di vista lavorativo che l'hanno portata a essere una vera e propria star nonché un'icona trasgressiva degli anni Ottanta.

I retroscena su Salvador Dalì: 'Era molto tirchio'

Amanda Lear ha svelato anche qualche interessante retroscena sulla relazione con il pittore Salvador Dalì: "Lui era molto tirchio. Ricordo quando andammo a prendere il taxi insieme, lui tirò fuori dalla sua tasca tanti biglietti da cento dollari.

Io dissi a sua moglie che lui stava buttando via i soldi. Da quel momento, lei si arrabbiò tantissimo e disse a Dalì che non gli avrebbe dato mai più un dollaro. Alla fine lei mi diede i soldi, ma io non pagavo mai nulla" ha raccontato la star ottantenne. Poi, la donna ha rivelato alcuni dettagli sulla complicata gestione del rapporto tra lei, Salvador Dalì e la moglie Gala: "Non c'era gelosia ed era una cosa davvero strana. Gala mi disse "se mio marito avesse bisogno della tua presenza per creare e dipingere, mi starebbe bene".

Anzi, quando lei si ammalò e si sentì quasi in fin di vita, mi disse che dovevo giurare che mi sarei sposata suo marito Dalì dopo la sua morte per continuare a stare con lui. Insomma, era una donna davvero eccezionale".