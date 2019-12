Ambra Lombardo e Kikò Nalli starebbero attraversando un nuovo momento di crisi. A lanciare l'allarme sarebbe stata la sorella di Tina Cipollari, attraverso un'intervista rilascia al settimanale Di Più Tv. Da un paio di settimane a questa parte i fan di una delle coppie più amate e chiacchiarate del Grande Fratello 16, avrebbe notato che i due non si mostrerebbero più insieme sui social. Annarita che da sempre è in ottimi rapporti con il suo ex cognato, ha deciso di fare chiarezza.

La 52enne sarebbe convinta che il malore avuto dall'esperto di bellezza sarebbe causato dal lavoro ma anche dai problemi di cuore con la Lombardo.

Le parole di Annarita Cipollari: 'Non si sentono da tempo'

Sulle pagine della rivista di cronaca rosa, Annarita Cipollari ha ammesso di essere molto preoccupata per Chicco: "Lo vedo nervoso". Poi la donna ha rivelato una confessione fatta dal parrucchiere di Sabaudia: "Non si sentono da un po'. Per me sta soffrendo e non lo vuole ammettere".

La sorella della storica opinionista di Uomini e Donne ha riferito che secondo lei l'ex gieffino è rimasto stregato da Ambra Lombardo. Senza troppi giri di parole la 52enne ha dichiarato che non ha mai provato simpatia verso la professoressa siciliana.

Durante l'intervista per Di Più Tv, Annatira ha parlato anche del malore che ha avuto Kikò Nalli di recente. La sorella di Tina Cipollari ha espresso il desiderio di vedere il padre dei suoi nipoti più sereno: "Sta molto soffrendo, le sue pene sono soprattutto d'amore".

Secondo il racconto della donna, l'hair stylist avrebbe sofferto molto per il presunto bacio avvenuto tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena. Inoltre, Annarita avrebbe riferito che in seguito al malore avuto da Chicco, la sua compagna non lo avrebbe mai raggiunto in ospedale.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip

Ovviamente le parole di Annarita Cipollari su una presunta crisi della coppia al momento rimangono solo dei pettegolezzi, poiché i diretti interessati non hanno confermato o smentito di vivere un periodo 'no'.

Ambra Lombardo attaccata dal web

In seguito al ricovero di Kikò Nalli, Ambra Lombardo è finito al centro di una vera e proprio bufera sui social. La bella professoressa siciliana è stata criticata per non aver raggiunto in ospedale il suo compagno.

In una Instagram Stories pubblicata dalla Lombardo, alcuni utenti hanno puntato il dito contro la giovane: "Kikò è in ospedale a Latina, tu come mai sei in Sicilia dalla tua famiglia?

Io avrei preso il primo aereo per raggiungerlo". Un altro utente senza troppi giri di parole avrebbe chiesto alla modella se fosse ancora impegnata sentimentalmente con il parrucchiere. Nonostante l'assenza di Ambra Lombardo abbia fatto molto rumore, la diretta interessata si è chiusa nel suo silenzio.