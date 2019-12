Luigi Mastroianni è finito di nuovo al centro del Gossip. Secondo quanto riferito dall'influencer Deianira Marzano, l'ex tronista di Uomini e donne avrebbe voltato pagina con un'ex corteggiatrice del dating-show: Alessia Messina. Da quando il deejay siciliano è tornato single si è visto attribuire numerosi flirt che ha sempre prontamente smentito. Uno dei più recenti sarebbe quello con Sissi. Per mettere a tacere tutti i pettegolezzi, era intervenuta la diretta interessata smentendo ogni tipo di avvicinamento al giovane.

Infine, in una recente intervista per Radio Radio nel programma di Giada Di Miceli, Luigi Mastroianni aveva lasciato uno spiraglio per un presunto ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata: "Mai dire mai nella vita".

Luigi e Alessia a Roma: i fan ipotizzano che stiano insieme

Nelle ultime ore sul web non si fa altro che vociferare di un presunto flirt tra Luigi Mastroianni e Alessia Messina. Secondo Deianira Marzano sui social ci sarebbe più di una prova che i due ex protagonisti di Uomini e Donne siano stati insieme a Roma.

La nota blogger partenopea avrebbe mostrato un post di Luigi in cui l'ex tronista annunciava di essere in partenza dall'aeroporto di Roma Ciampino.

D'altro canto, sbirciando nella varie Instagram stories della Messina, la giovane avrebbe postato questa frase: "Mentre aspetto chi non arriva mai". Il post sarebbe stato accompagnato da numerosi cuori: un indizio che lascerebbe intendere l'incontro con una persona speciale.

Visti i tanti pettegolezzi, alcuni fan hanno chiesto spiegazioni direttamente all'ex corteggiatrice del dating-show.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Gossip

Un altro utente invece ha riferito di aver avvistato i due ragazzi in un hotel della Capitale.

Nonostante le numerose voci su questa presunta nuova coppia al momento l'ipotetico legame rimane solo un pettegolezzo. Sia Luigi Mastroianni che Alessia Messina non hanno infatti confermato o smentito la notizia.

La reazione di Irene Capuano: 'Basta che stia bene io'

In seguito ai pettegolezzi che hanno coinvolto Luigi Mastroianni, sui social è arrivata la reazione di Irene Capuano. L'ex fidanzata di Mastroianni ha spiegato che anche lei è al corrente di quello che accade sui social.

Poi ha precisato: "L'importante è che stia bene io". Tuttavia la ragazza pare abbia voluto spezzare una lancia in favore dell'ex tronista: "Ognuno è libero di rifarsi la propria vita in qualsiasi modo e soprattutto con chi vuole".

Ancora una volta Irene Capuano ha mostrato di non provare alcun rancore nei confronti del suo ex fidanzato. Sebbene la liaison sia giunta al capolinea, i due sono infatti rimasti in ottimi rapporti.