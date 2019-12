Ancora tanti spunti interessanti nella puntata di 'Uomini e donne' trono over andata in ondata il 9 dicembre su Canale 5. Al centro dell'attenzione c'è sempre il triangolo formato da Juan, Gemma e Tina. A questi si è aggiunta anche Simonetta che non fa dormire sonni tranquilli a Gemma. La vicenda sta diventando molto pesante per la dama torinese. Juan dal canto suo glissa e non ritiene importanti alcuni atteggiamenti, non reputa scandaloso che non ci sia stato ancora un bacio coinvolgente e appassionato tra lui e Gemma.

Il rapporto tra Juan e Gemma

Juan e Gemma continuano a far discutere gli appassionati di 'Uomini e Donne' trono over'. Il rapporto tra i due risulta essere sempre più controverso. Tina non fa niente per migliorare la situazione, anzi se possibile la rende ancora piu intricata. La bionda opinionista ha fatto recapitare e Gemma una foto che ritrae la Cipollari e Juan mentre danzano. A preoccupare Gemma non è solamente Tina, il rapporto che il cavaliere sta instaurando con altre donne presenti in trasmissione innervosisce non poco la torinese.

Juan si sta stancando delle pressioni e della continua gelosia di Gemma, la invita a calmarsi e afferma che l'unica fuori dalle righe è proprio lei. Il pubblico in studio reputa l'atteggiamento di Tina intimidatorio e offensivo nei confronti di Gemma.

L'opinionista viene accusata di fare di tutto per mettere in cattiva luce Juan agli occhi della dama torinese. Le rassicurazioni di Juan a Gemma non risultano essere sufficienti, la donna ormai vede mostri anche dove questi non ci sono. A dire il vero il cavaliere non ha scartato tutte le altre donne che si sono proposte, con Simonetta continua ad avere un atteggiamento ambiguo e poco chiaro.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Maria De Filippi

Armando interviene sostenendo che la colpa è solamente di Juan che secondo lui sta tergiversando troppo nei confronti di Gemma. Juan replica ad Armando in maniera dura difendendosi da tutte le accuse. Gianni consiglia a Gemma di non ascoltare le parole e i pensieri di Armando.

Armando e Veronica

Armando, dopo essere intervenuto nella relazione tra Juan e Gemma, viene invitato ad andare al centro dello studio. Veronica non è convinta che l'uomo sia giusto per lei, non lo reputa del tutto affidabile.

La dama polemizza con Simone e lo contraddice. L'uomo afferma di essere stato a cena con lei, Veronica lo smentisce in maniera molto decisa. Gianni va diretto contro Armando, l'opinionista ritiene che nelle intenzioni dell'uomo non ci sia la volontà di trovare realmente una donna. Per l'opinionista l'obiettivo di Armando non è quello di instaurare una seria relazione. Armando potrebbe decidere di chiudere con Veronica.