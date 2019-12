La soap opera spagnola Una vita ideata dall’autrice Aurora Guerra, continua ad essere ricca di intrighi. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana, Ursula Dicenta dopo aver impedito a Samuel Alday e Telmo Martinez di farsi del male interrompendo una pesante lite tra i due, minaccerà il suo figliastro. Raul Andrade invece nasconderà alla madre Carmen Sanrujo, di essere stato ricattato da un pericoloso usuraio.

Rosina mente a Liberto, Antonito e Lolita si vogliono sposare

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano da domenica 15 a sabato 21 dicembre 2019, dicono che Espineira esigerà che Telmo oltre a rispettare il loro accordo faccia scoppiare uno scandalo coinvolgendo Lucia.

In particolare il sacerdote dovrà convincere la figlia dei marchesi di Valmez ad internarsi in convento. Intanto Agustina e Fabiana vedranno un individuo scrivere una pesante offesa sulla vetrina della sartoria di Susana. Quest’ultima turbata per quanto accaduto, dirà a Rosina di voler abbandonare Acacias 38. Non appena il rifugio per gli sfollati dell’Hoyo sarà pronto, la Alvarado e il Martinez daranno l’impressione di essere dispiaciuti poiché non lavoreranno più insieme. Antonito si renderà conto che Lolita è arrabbiata con lui, con la convinzione che si sia dimenticato dell’anniversario del loro primo anno di fidanzamento.

Samuel dopo non aver fatto fatica a notare che Lucia si è avvicinata di nuovo a Telmo, le proporrà di fare un viaggio a Toledo. Successivamente Liberto chiederà delle spiegazioni a Susana e alla moglie Rosina riguardo al loro strano atteggiamento, senza ricevere nessuna risposta. In realtà quest’ultima dirà una menzogna al consorte, facendogli credere di essere corteggiata da un uomo che ha ricevuto un due di picche da sua zia. Nel contempo Venancio metterà piede nel quartiere iberico, e verrà a conoscenza che la Seler alloggia dagli Hildago.

Antonito e Lolita fisseranno finalmente la data del loro matrimonio. Cesareo dopo essersi addormentato, rischierà di essere licenziato a causa della fotografia di Flora. Il commissario Aurelio Mendez metterà Carmen al corrente dell’ennesima fuga di suo marito Javier: la domestica del minore degli Alday sceglierà di non dire nulla al figlio Raul di quanto appreso.

Ursula contro Samuel, Raul ricattato da uno strozzino

Ursula riuscirà ad evitare il peggio, separando Samuel e Telmo durante un violento scontro.

A quel punto l’ex governante farà capire al suo figliastro di essere dalla parte del parroco, puntandogli contro un coltello. Venancio si dirà disposto a denunciare alla polizia la Rubio e la Seler, se non pagheranno il riscatto degli Escalona. Il primogenito di Ramon mentre organizzerà i preparativi delle sue nozze, apprenderà tramite il Martinez che la sua amata vuole sposarsi a Cabrahigo per rispettare la tradizione del suo paese. Antonito tenterà di far cambiare idea a Lolita senza riuscirci, mentre la Alvarado e Samuel lasceranno la cittadina iberica per incontrare Nicasio, un collezionista che potrebbe entrare in possesso della pala di San Michele.

Nel contempo Raul comincerà ad avere un comportamento insolito, al tal punto che sua madre Carmen lo farà pedinare da Cesareo. Quest’ultimo dopo aver osservato il ragazzo, verrà a conoscenza che è tenuto sotto ricatto da uno strozzino. Il fratello di Diego e Lucia a causa di un problema alla carrozza, si vedranno costretti a trascorrere la notte lontani da Acacias 38. Celia dopo aver appreso l’imprevisto accaduto a sua cugina, non avviserà il marito Felipe per non farlo infuriare. Intanto Samuel respingerà un bacio della Alvarado.

Purtroppo l’Alvarez Hermoso quando scoprirà che il figliastro della Dicenta e la ricca ereditiera non sono ancora ritornati nel quartiere, si arrabbierà con la moglie per avergli mentito.