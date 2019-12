Manca ancora qualche mese per il debutto della quindicesima edizione del seguitissimo talent show 'Ballando con le Stelle', e già i fans sono curiosi di sapere chi scenderà in pista. Nelle ultime ore sulle pagine di un noto periodico è stata diffusa una notizia entusiasmante, che sicuramente renderà felici tutte le seguaci di un attore turco amatissimo. Si tratta di Can Yaman, colui che ha rivestito il ruolo di Ferit Aslan nella soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha fatto sognare i telespettatori di Canale 5 la scorsa estate. Il 30enne diventato un vero e proprio idolo, a quanto pare potrebbe essere uno dei possibili concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci.

Can Yaman potrebbe far parte del cast della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’

Continuano ad andare avanti i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno il prossimo marzo. Sul settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti è stata lanciata un’indiscrezione clamorosa. La storica conduttrice del talent show avrebbe puntato sull’affascinante Can Yaman, l’attore turco che ha conquistato il cuore di milioni di donne italiane. Sulle pagine della nota rivista è stata data quasi per certa la partecipazione del protagonista della soap Bitter Sweet nel popolare programma televisivo.

L’interprete di Ferit Aslan potrebbe assicurare un incredibile successo in termini di ascolti dopo quello ottenuto nel bel paese, ma questa volta nelle vesti di aspirante ballerino. Inoltre il 30enne è già stato ospitato da Maria De Flippi in una puntata di C’è posta per te, che verrà trasmessa su Canale 5 tra gennaio e febbraio. Can è sicuramente uno degli attori più apprezzati dal pubblico femminile, e proprio per questo motivo potrebbe rimettere piede a Roma per esibirsi al fianco di altri personaggi che fanno parte dello spettacolo. D'altronde la Carlucci ha sempre fatto capire di avere un debole per i protagonisti delle serie televisive, facendoli danzare nel suo show.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip Ballando Con Le Stelle

L’attore turco tornerà su Canale 5 con la soap ‘Erkenci Kus’

Per il collega di Ozge Gurel non sarà un problema cimentarsi nel ballo nel fortunato show di Rai Uno di fronte ad una giuria, poiché parla molto bene l’italiano. L’attore turco infatti è laureato in giurisprudenza, e oltre al turco conosce in modo perfetto anche l’inglese e il tedesco. In attesa di sapere se la presenza di Can nella fortunata trasmissione Rai sarà confermata verso la fine di dicembre 2019, da alcuni mesi sul web è stato anticipato che il diretto interessato con molta probabilità tornerà sul piccolo schermo italiano la prossima estate con un’altra serie turca.

Dopo la messa in onda di Cherry Season e Bitter Sweet, i dirigenti dell'ammiraglia Mediaset avrebbero deciso di trasmettere anche la soap Erkenci Kus, in cui l’attore riveste i panni di un fotografo che torna a Istanbul su richiesta del padre Aziz, proprietario di una compagnia pubblicitaria.