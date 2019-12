La prima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe slittare, rispetto alla data già fornita. La causa potrebbe essere legata ad un cambio di palinsesti, questo è quanto sta emergendo nelle ultime ore sul sito BubinoBlog.

La prima edizione del reality-show condotta da Alfonso Signorini sembra non trovare pace. Dopo aver svelato gli opinionisti di quest'anno, che saranno Pupo e Wanda Nara sul cast ancora c'è il silenzio più totale.

Sebbene Signorini si stia impegnando per formare un cast difficile da dimenticare, la data d'inizio del reality è di nuovo cambiata.

Secondo quanto si apprende dal noto sito di Gossip, pare che Mediaset aveva deciso di spostare il programma a febbraio, salvo poi ritornare sui suoi passi.

Ad oggi, la data di inizio del Grande Fratello Vip 2020 sarebbe stata fissata per mercoledì 8 gennaio. La decisione di spostare di nuovo il reality, sarebbe stata dettata dai palinsesti in onda sulla rete ammiraglia. A gennaio Rai 1 avrà un inizio scoppiettante: il 7 gennaio verrà trasmesso uno speciale su Alberto Sordi, interpretato da Edoardo Pesce. Il 6 gennaio invece, come da tradizione sul primo canale Rai ci sarà lo speciale de I Soliti Ignoti abbinato alla lotteria Italia.

Loredana Lecciso dice sì al GF

Come ogni edizione del Grande Fratello Vip è partito il toto-nomi per capire quali saranno i concorrenti di quest'edizione.

A quanto pare Loredana Lecciso ha detto sì alla proposta di entrare nella Casa più spiata d'Italia. In una precedente intervista, l'ex compagna di Al Bano Carrisi aveva affermato di essere terrorizzata dal fatto di allontanarsi dai suoi cari per alcune settimane. Oggi però la showgirl leccese, avrebbe accettato la sfida per un motivo ben preciso: "L'unica cosa che mi tenta è il fatto che conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibili e sono sicura che riuscirà a tirare fuori il meglio di me." D'altro canto la Lecciso ha ammesso di essere stata chiamata come concorrente del GF, in più di un'occasione ma ha sempre rifiutato.

Stando a quanto riportato da Dagospia nel cast del reality-show più popolare d'Italia ci sarà anche Barbara Alberti, ma al momento non c'è alcuna conferma. Chi invece, è certa di entrare tra le mura di Cinecittà è l'esplosiva Rita Rusic.

Al fianco della Rusic, potranno esserci anche: Hoara Borselli, Clizia Incorvaia reduce della querelle con l'ex marito Francesco Sarcina. La influencer Ginevra Lambruschi, la modella Zoe Cristofoli, e Nathalia Bush. Insieme a loro potrebbero arrivare Arianna David, Matilde Brandi, Meghan Montaner, Antonella Elia e Adriana Volpe.

Poi Cicciolina, il Divino Otelma, Mariano Catanzaro, Lorenzo Riccardi e Paola Di Benedetto.