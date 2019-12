Questa sera andrà in onda la semifinale di X Factor 13, il talent show condotto da Alessandro Cattelan e che quest'anno ha visto rivoluzionata la compagine dei giudici. In gara sono rimasti solo 5 concorrenti e, in vista della finale di giovedì prossimo 12 dicembre, sale la tensione tra i ragazzi per accaparrarsi un posto nella serata conclusiva.

Semifinale X Factor 13, i brani di questa sera

La serata di oggi si articolerà in due manche: nella prima ogni concorrente interpreterà una canzone attribuitagli dal proprio giudice, mentre nella seconda si esibiranno con un brano scelto da loro.

Al momento è il team di Samuel ad avere più esponenti, ben due, mentre Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Malika Ayane possono fare affidamento solo su un cantante.

Partiamo col dire che, ancora una volta, i brani scelti sono in lingua inglese: solo Eugenio si esibirà con brani italiani. È una delle critiche mosse nel corso degli anni ai giudici che stentano a rilanciare la musica italiana con i suoi bravissimi cantautori. Vediamo nel dettaglio quali sono i brani in gare questa sera: Malika Ayane ha scelto di far esibire il suo under uomo Davide Rossi con il brano Toxic di Britney Spears, mentre nella seconda manche Davide si esibirà con Uptown Funk di Mark Ronson feat. Bruno Mars.

Sicuramente, il secondo brano è quello più adatto alle corde e alla sfera musicale di Davide Rossi, ma potrebbe farsi apprezzare anche con Toxic.

Sfera Ebbasta, invece, ha scelto in grande per la sua Sofia Tornambene: la giovane, che finora ha stupito tutti con la sua dolcezza e bravura, si esibirà prima con Human Nature di Michael Jackson, brano molto delicato, e poi con Love of my life dei Queen, altro pezzone della storia della musica.

Mara Maionchi punta ancora una volta sull'italiano e dopo l'uscita di Nicola Cavallaro nella scorsa puntata, confida in Eugenio Campagna che, però, nell'ultimo Live si è lasciato andare a dichiarazioni che non sono piaciute al pubblico né tantomeno ai giudici.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv X Factor

Eugenio si esibirà prima con È una buona idea di Niccolò Fabi e poi con Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini.

L'unico ad avere due cantanti è Samuel che ha scelto per i Booda Dibby Dibby Sound di Dj set e per la Sierra Underworld di Born Slippy. Nella seconda manche, i due gruppi canteranno rispettivamente Level Up di Ciara e Ni ben ni mal di Bad Bunny.

Al termine delle due manche un concorrente dirà addio al talent show, mentre gli altri quattro voleranno in finale.

Ospiti della semifinale e della finale di X Factor 13

Il grande ospite che si esibirà questa sera è Tiziano Ferro: il cantante romano probabilmente presenterà il brano In mezzo a questo inverno, tratto dal suo ultimo album Accetto Miracoli.

In finale, il grande protagonista sarà invece Robbie Williams.