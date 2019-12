Ciro Immobile è finito al centro del Gossip. Il giocatore della S.S. Lazio ha conquistato il popolo del web con un'esibizione di ballo in compagnia della moglie di sua figlia. L'attaccante originario di Torre Annunziata questa volta ha conquistato il mondo dei social non per aver raggiunto un nuovo record calcistico, ma per essersi calato nei panni di ballerino. Il video è stato postato da Jessica Melena, nonché moglie di Ciro Immobile su Instagram: la coppia si è dilettata ad inscenare una coreografia di danza, i cui passi venivano trasmessi su uno schermo di fronte a loro.

In poco tempo il video ha fatto il giro del web ed è diventato virale. Sono molte le pagine calcistiche che hanno ricondiviso la storia della Melena, così come sono numerosi i commenti indirizzati all'attaccante azzurro da parte di tifosi laziali e non.

Chissà che il video postato da Jessica non arrivi anche a Milly Carlucci, storica conduttrice di Ballando con le Stelle. L'attaccante della Nazionale Azzurra infatti, potrebbe essere chiamato come ballerino per una notte.

Ciro e Jessica: coppia social

Ciro Immobile e Jessica Melena sono soliti mostrare la loro vita quotidiana sui social.

Sono molti i siparietti social in cui Ciro e Jessica si mostrano. Spesso la donna pubblica dei video di suo marito mentre è intento a giocare con i videogame. Va detto che nonostante la donna sia molto attiva sui social, Jessica non ha mai messo in imbarazzo suo marito: anche quando quest'ultimo nelle stagioni precedenti, non riusciva a trovare la via del gol.

Sabato 7 dicembre: Immobile si prepara ad affrontare Cristiano Ronaldo

Dal punto di vista professionale Ciro Immobile sta vivendo un momento d'oro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip S.S. Lazio

L'attaccante laziale è arrivato a quota 17 reti solamente alla 14esima giornata di campionato. Un risultato strepitoso per il giocatore, visto che quest'anno la Nazionale Azzurra dovrà affrontare il suo cammino agli Europei 2020.

Archiviato il momento di svago con la moglie Jessica nell'esibizione di danza, Ciro Immobile si sta preparando con i suoi compagni ad affrontare la Juventus di Cristiano Ronaldo e compagni. Sabato 7 dicembre allo stadio Olimpico di Roma infatti, si affronteranno la seconda forza del campionato italiano e la terza in classifica.

Una sfida che quest'anno vista la posizione ottimale della S.S. Lazio assume un ulteriore fascino. I ragazzi di Simone Inzaghi in caso di vittoria si porteranno a -3 dai bianconeri allenati da Maurizio Sarri. Ricordiamo, che Lazio e Juventus si affronteranno anche il 22 dicembre per la conquista della Super Coppa Italiana. A questo punto non resta che augurarci che vinca il migliore.