Nuove ed appassionanti puntate de Il Segreto attendono i fan della soap iberica nel corso del mese di gennaio e dove vedremo ancora una volta al centro delle vicende il rapporto tra Lola e Prudencio. Quest'ultimo, come sappiamo, è venuto a sapere che la giovane di cui è innamorato è stata al servizio di donna Francisca e, furioso e deluso, la caccerà dalla bottega. Lola, nonostante cerchi di spiegare all'Ortega le sue motivazioni, si troverà di fronte ad un uomo amareggiato, deciso ad indagare sul passato della ragazza. L'Ortega, con il passare dei giorni, riuscirà finalmente a scoprire che Lola è un'assassina.

Prudencio indaga sul passato di Lola

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto che a inizio 2020 potranno scoprire come evolverà la relazione tra Lola e Prudencio. In queste ultime puntate, i due saranno ai ferri corti dopo che l'Ortega scoprirà che la sua amata lo ha spiato per conto di donna Francisca. Furioso, l'uomo la ripudierà e a nulla sembreranno valere i tentativi di don Berengario di farli riappacificare. Le anticipazioni, riguardanti l'inizio del nuovo anno, svelano che Prudencio, durante un incontro con la Montenegro, intuirà che dietro al patto tra la Matrona e Lola vi sia un segreto celato gelosamente dalla ragazza. L'Ortega quindi, vorrà andare sino in fondo alla vicenda e comincerà ad indagare sul passato della sua amata.

Il segreto spoiler: Lola confessa a Prudencio di aver ucciso suo padre

Stando a quanto riportano le anticipazioni, Prudencio si recherà a parlare con la sorella di Lola, Ana. La ragazza non dirà nulla di compromettente sulla sorella ma, nonostante ciò, l'Ortega sarà sicuro che le due stiano nascondendo qualcosa. Sarà proprio Lola infine, in lacrime, a confessare a Prudencio di aver ucciso il suo stesso padre, quando lo scoprì mentre stava violentando la sorella Ana. Le due sorelle, subito dopo, occultarono il cadavere, sicure che nessuno sarebbe mai venuto a sapere del misfatto.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Donna Francisca però, in qualche modo, sembrerà esserci riuscita e avrà utilizzato questo fatto per tenere in pugno Lola, costringendola a spiare Prudencio. Venuto a sapere la verità, Prudencio sembrerà riappacificarsi con la sua amata e, solo con il prosieguo delle puntate si capirà se per la giovane coppia ci sarà il lieto fine.

Questo e molto altro nelle puntate de Il segreto che andranno in onda nel corso del mese di gennaio 2020. Ricordiamo inoltre che la soap iberica tiene compagnia ai telespettattori tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10, mentre sul sito Mediaset play sono disponibili gli episodi già trasmessi.