Brutta notizia per tutti i fan della fiction Oltre la soglia con protagonista Gabriella Pession, che questa sera, domenica 15 dicembre si aspettavano di assistere alla messa in onda della sesta e ultima puntata. In casa Mediaset, infatti, avevano scelto di trasmettere le ultime due puntate nel dì di festa dopo il flop di ascolti registrato dalla serie in queste settimane ma alla fine hanno optato per la cancellazione dalla prima serata. Così questa sera non va in onda il finale di Oltre la soglia, spostato a martedì 17 dicembre in seconda serata.

Oltre la soglia: la fiction è stata spostata al 17 dicembre ma alle 23.20

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Canale 5 rivelano che questa sera 15 dicembre in prime time non va in onda l'ultima puntata di Oltre la soglia bensì il film Indovina chi viene a Natale, già trasmesso svariate volte.

La puntata finale della fiction con la bellissima Gabriella Pession verrà trasmessa il 17 dicembre in seconda serata, a partire dalle 23.20 circa.

Una scelta dovuta soprattutto agli ascolti decisamente flop che la fiction ha registrato la scorsa settimana, con una media di appena 1.4 milioni di spettatori e uno share che non è arrivato a toccare la soglia del 7%. Numeri decisamente troppo bassi per la prima serata di Canale 5, i quali hanno spinto i vertici del Biscione a procedere con la cancellazione dal prime time domenicale.

La stessa Gabriella Pession, attraverso un lungo post su Instagram, ha ammesso di non aver gradito questo ennesimo cambio di palinsesto attuato in casa Mediaset. 'Oltre la soglia è un lavoro di alta qualità e l'unico che fino ad oggi ha avuto il coraggio di trattare il tema taboo della malattia mentale', ha scritto l'attrice sul suo profilo ufficiale.

La trama dell'ultima puntata di Oltre la soglia: Tosca affronta Di Muro

Nonostante il flop di ascolti, la fiction ha ottenuto delle ottime recensioni sia da parte del pubblico che l'ha vista che da parte dei critici specializzati.

Proprio per questo la Pession ha ammesso di essere fiera di aver fatto parte della squadra di questa bistrattata serie televisiva del Biscione.

Ma cosa succederà nel corso dell'ultima puntata di Oltre la soglia? Le anticipazioni sulla trama rivelano che per Tosca arriverà il momento della resa dei conti e soprattutto dovrà affrontare il temuto Di Muro, che nel frattempo ha scoperto tutta la verità sul conto della dottoressa.

L'operato di Tosca verrà giudicato da una commissione e adesso rischia anche di essere estromessa dall'albo dei medici.

Anche Agosti sarà davanti ad una svolta definitiva: da una parte ci sarà Lea, la giovane paziente di cui dovrà occuparsi al posto di Tosca e dall'altro ci sarà Barbara.