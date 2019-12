La notte appena trascorsa è stata molto movimentata per l'hair-stylist Kikò Nalli. L'ex marito di Tina Cipollari, infatti, è in ospedale da ieri pomeriggio a causa di un malore. Stando a quanto emerso fino a questo momento, pare che il protagonista abbia accusato dei fortissimi dolori al petto, fenomeno che ha, in un primo momento, condotto verso la strada dell'infarto.

Dopo attimi di vero panico, però, adesso l'allarme è rientrato. Lo stesso Nalli, infatti, ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha rassicurato tutti i suoi fan in merito all'accaduto.

Il compagno di Ambra Lombardo ha scritto: "Solo un forte stress, grazie a tutti":

Kikò Nalli portato d'urgenza in ospedale: i sospetti sull'infarto, poi l'allarme rientra

Ieri, giovedì 5 dicembre, nel tardo pomeriggio, Kikò Nalli pare abbia accusato dei fortissimi dolori al petto. Le persone a lui vicine si sono immediatamente allarmate ed hanno chiamato il 118. Nel giro di poco, l'ambulanza ha raggiunto l'abitazione dell'hair-stylist ed ha trasferito il protagonista all'ospedale Goretti di Latina.

Una volta raggiunta la struttura ospedaliera di riferimento, i medici hanno ritenuto opportuno ricoverarlo dal momento che si è sospettato un possibile infarto in corso.

Gli esami cardiologici e del sangue, però, non hanno riscontrato nessuna anomalia grave, solo un innalzamento della pressione cardiaca. Nonostante l'allarme fosse rientrato, però, i dottori dell'ospedale hanno ritenuto opportuno disporre un ricovero per l'ex di Tina Cipollari, allo scopo di tenerlo sotto controllo e monitorare meglio la situazione.

Il post pubblicato su Instagram da Kikò, dopo il malore: "Solo un forte stress"

Nel corso della notte appena trascorsa, Kikò Nalli ha voluto rassicurare tutte le persone che si sono preoccupate per lui attraverso una Instagram Stories. Il protagonista di questo spiacevole inconveniente, infatti, ha ringraziato tutti quelli che si sono preoccupati per lui e poi ha dichiarato che, per fortuna, non si è trattato di nulla di grave, solo un forte stress. Tutti coloro che vorrebbero vederlo cadere, purtroppo, dovranno mettersi l'anima in pace perché lui si rialza sempre.

Almeno per il momento, non c'è nessun tipo di intervento sui social da parte della sua compagna Ambra Lombardo. La donna, infatti, risulta inattiva nelle Instagram Stories da oltre 24 ore. Ad ogni modo, non si sa neppure se la seducente ex concorrente del Grande Fratello fosse con Nalli nel momento del malore oppure no. I due, infatti, vivono una relazione a distanza che si divide tra Roma, Milano e Sabaudia, pertanto, non è chiaro dove fosse ieri pomeriggio.