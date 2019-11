Kikò Nalli il 17 novembre è stato ospite della trasmissione Domenica Live condotta da Barbara D'Urso. Il popolare hair stylist si è soffermato sull'indiscrezione relativa al presunto tradimento della fidanzata Ambra Lombardo con Gaetano Arena.

Di recente, infatti, la rivista Diva e Donna ha pubblicato alcune foto scattate dal paparazzo Alex Fiumara che mostrerebbero i due ex concorrenti del Grande Fratello intenti a scambiarsi un tenero bacio. Nalli ha prontamente smentito il Gossip, affermando con decisione che si tratterebbe di una vera e propria montatura priva di fondamento.

Kikò: 'Hanno lucrato su di me e Ambra'

Kikò Nalli durante il suo intervento a Domenica Live ha dichiarato con fermezza che la fidanzata Ambra non è mai stata infedele nei suoi confronti. L'uomo ha di fatto smentito le foto scattate da Fiumara e poi pubblicate da Diva e Donna, sottolineando che quello tra l'ex insegnante e Gaetano Arena sarebbe stato semplicemente un bacio sulla guancia scambiato tra due amici.

L'ex concorrente del Grande Fratello ha addirittura insinuato che potrebbe essere stata una sorta di montatura per scatenare il gossip e incrementare l'audience di alcuni programmi Mediaset, tra i quali ovviamente ci sarebbero anche quelli condotti dalla d'Urso che in più di un'occasione si è occupata della vicenda. L'hair stylist, piuttosto stizzito, ha affermato: "Hanno lucrato su me e Ambra, abbiamo famiglie che stanno soffrendo".

Barbara d'Urso replica a Kikò: 'Non è una questione di audience'

Barbara d'Urso, dopo aver ascoltato lo sfogo di Kikò contro alcune trasmissioni targate Mediaset (comprese quelle condotte da lei) che cercherebbero di guadagnare ascolti soffermandosi su gossip inesistenti, ha risposto duramente. La presentatrice napoletana ha affermato che non ha alcun bisogno di inventare delle storie per fare audience.

Infatti ha ricordato che Pomeriggio 5 va avanti ormai da vent'anni con successo e subito dopo ha lanciato una frecciatina al suo ospite, dicendo: "Avrei mille cose da mandare in onda su Ambra e Gaetano, ma non lo faccio per rispetto verso di te".

L'ex marito di Tina Cipollari a questo punto ha provato a smorzare i toni della polemica, riconoscendo di aver esagerato e giustificando il suo comportamento con lo stress accumulato a causa di questi falsi pettegolezzi che si sono abbattuti su di lui e sulla compagna.

Durante l'appuntamento del 17 novembre di Domenica Live, in difesa di Kikò è intervenuta Ivana, una cara amica di Ambra. La donna ha dichiarato che il gossip sarebbe una sorta di trappola mediatica organizzata da Gaetano Arena ai danni della coppia. Secondo lei, infatti, l'ex gieffino avrebbe stretto un accordo con il paparazzo, fingendo anche di avere una discussione con lui mentre lo fotografava a Milano proprio con la Lombardo.

Infine la d'Urso ha mandato in onda un filmato del chiacchierato incontro tra Ambra e Gaetano nel quale, però, non si sarebbe vista neanche l'ombra del presunto bacio che si sarebbero scambiati.