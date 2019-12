Lunedì 23 dicembre andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Rai 1, la terza ed ultima puntata della serie televisiva 'Ognuno è perfetto' con protagonisti Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Gabriele Di Bello e Alice De Carlo. La fiction giungerà al finale di stagione la sera prima della vigilia di Natale. Secondo le ultime anticipazioni, Riccardo per gli amici Rick, e suo padre Ivan intraprenderanno un viaggio avventuroso alla ricerca di Tina. Resterà da vedere se i due porteranno a termine la missione e se il ragazzo riuscirà finalmente a sposare la sua amata. Così facendo, quest'ultimo potrà riportarla in Italia, grazie alla legge del ricongiungimento familiare.

Ivan accompagnerà Rick nel suo viaggio alla ricerca di Tina

La fiction targata Rai è stata accolta dai telespettatori con grande affetto. Questi ultimi non vedono l'ora di sapere come andrà a finire la storia d'amore tra Rick e Tina. Nella puntata precedente, Ivan e Miriam hanno scoperto dove si trovavano i ragazzi e li hanno raggiunti immediatamente. Invece, nel finale di stagione del 23 dicembre, Riccardo sarà molto felice perché suo padre sarà finalmente dalla sua parte.

Quest'ultimo appoggerà suo figlio e deciderà di accompagnarlo dalla sua fidanzata con il camper.

Infatti, Rick e suo padre continueranno da soli il viaggio avventuroso in Albania. Ormai la storia d'amore tra i due ragazzi è diventata un vero e proprio affare in grado di coinvolgere il cuore di tutti. Nel frattempo, la datrice di lavoro di Rick farà in modo che gli altri ragazzi tornino sani e salvi dai loro genitori in Italia e riprendano a lavorare alla fabbrica di cioccolato.

Rick e Ivan decideranno di entrare illegalmente in Kosovo

I due saranno pronti a tutto pur di ritrovare Tina però si imbatteranno di fronte ad una verità inaspettata.

In particolare, la ragazza e sua madre Katarina si procureranno delle false identità e non saranno più in Albania. Le due donne troveranno rifugio in Kosovo. Proprio per questo motivo, la situazione si complicherà notevolmente perché sia Ivan che suo figlio Rick sono senza passaporto. Nonostante ciò, entrambi saranno più decisi che mai a non voler rinunciare alla loro missione. Così Riccardo e suo padre decideranno di entrare illegalmente in Kosovo. Tuttavia, questo nuovo viaggio che inizierà in questa nuova terra potrebbe creare molti problemi ai due protagonisti.

Per scoprire gli altri dettagli sul finale di stagione, non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata di lunedì' 23 dicembre. Intanto, per chi si fosse perso le due precedenti puntate, può tranquillamente rivederle mediante la piattaforma gratuita di Rai Play.