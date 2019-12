Questa sera lunedì 16 dicembre andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Rai 1, la prima puntata della fiction 'Ognuno è perfetto'. Questa serie televisiva racconterà una bellissima storia d'amore e di amicizia che ha però un messaggio di fondo molto importante, cioè quello di abbattere tutti gli stereotipi intorno ai ragazzi che sono affetti dalla sindrome di Down. Infatti, questi ultimi devono essere indipendenti e vivere la loro vita. Tra gli attori presenti in questo nuovo progetto ci saranno Cristiana Capotondi ed Edoardo Leo. La miniserie andrà in onda in tre appuntamenti. La seconda e la terza ed ultima puntata verranno rispettivamente trasmesse il 17 e il 23 dicembre.

Sboccerà l'amore tra Tina e Rick

Secondo le ultime anticipazioni, in questo primo appuntamento di questa sera andranno in onda i primi due episodi. Nel primo episodio c'è un ragazzo di nome Rick affetto dalla sindrome di Down che verrà assunto da Miriam. Ben presto nascerà una grande intesa tra il nuovo arrivato e la sua collega Tina che ha origini albanesi. Nel frattempo, i genitori del ragazzo vivranno un momento del loro matrimonio molto difficile e saranno in procinto di separarsi.

Invece, nel secondo episodio di questa sera tra i due dipendenti dell'imprenditrice illuminata sboccerà l'amore ed entrambi decideranno di lasciarsi andare ed esprimere liberamente i propri sentimenti.

Infatti, il figlio di Miriam e Ivan sarà molto felice di tutta questa situazione che si è venuta a creare con la sua collega di lavoro e si mostrerà addirittura molto sereno rispetto alla separazione dei suoi genitori.

Però non mancheranno i colpi di scena in questa nuova serie televisiva. Infatti, ci saranno alcuni ostacoli a mettere a serio rischio questa storia d'amore. In particolare, Tina e sua madre Katarina avranno dei problemi con il permesso di soggiorno.

Tina verrà rimpatriata in Albania: anticipazioni seconda puntata del 17 dicembre

Nella seconda puntata che andrà in onda domani martedì 17 dicembre, Rick di nascosto dal padre andrà dalla sua amata che si troverà in un centro di espulsione.

In questo luogo i due ragazzi si scambieranno gli anelli di fidanzamento e si giureranno amore eterno. Però dopo tutto questo, la ragazza verrà rimpatriata in Albania e il giovane sarà molto disperato perché temerà di perdere la donna della sua vita. A tal proposito, i colleghi di lavoro del ragazzo gli consiglieranno di raggiungere la sua amata nella sua terra d'origine.

Intanto Ivan, padre di Rick deciderà di partire con il suo camper per raggiungere suo figlio. In questa avventura si intrufolerà anche Miriam, la madre del ragazzo.

Anche in questa situazione i due genitori continueranno a scontrarsi e a non risolvere le loro divergenze.