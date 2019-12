Una vita nella settimana natalizia terrà i fedeli telespettatori con il fiato sospeso per le sorti di uno dei suoi beniamini. Le trame inerenti agli episodi in onda dal 23 al 27 dicembre (il 25 ed il 26 dicembre la soap non andrà in onda), rivelano che Celia sverrà durante la festa organizzata da Samuel per chiedere a Lucia di sposarlo. Intanto, Lolita dopo aver saputo che l'Alvarez Hermoso è molto malata, penserà di rimandare le nozze con Antoñito. Infine, la domestica Marcelina farà ritorno ad Acacias per cercare Jacinto e darà il tormento alla povera Casilda.

Una Vita, Celia sviene durante la proposta di nozze di Samuel

Le trame di Una Vita dal 23 al 27 dicembre rivelano che Samuel è intenzionato ad accelerare il suo piano per entrare in possesso dell'eredità di Lucia, per questo organizzerà una festa in casa sua per chiederle ufficialmente di diventare sua moglie. Le cose non andranno però come sperava, in quanto, durante il ricevimento Celia sverrà all'improvviso e così Lucia preoccupata per la cugina non darà una risposta all'Alday. Nel frattempo, un giornalista francese acquisterà una fotografia scattata da Flora e Servante ed i due saranno felicissimi, in quanto penseranno che la loro carriera stia per spiccare il volo.

Più tardi, Felipe preoccupato per sua moglie Celia cercherà disperatamente un medico che possa curarla, ma a causa dell'epidemia innescatasi in seguito all'alluvione che ha colpito l'Hoyo, nessun dottore vuole recarsi ad Acacias. Intanto, Samuel farà finta di essere dispiaciuto per la Alvarez Hermoso, ma in realtà è molto contrariato per quanto accaduto visto che ciò rimanderà le sue nozze con Lucia ed inoltre non saprà più come fare fronte alle continue pressioni di Jimeno Batan, che non farà altro che chiedergli la restituzione del prestito.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Una Vita TV Soap

Lolita pensa di rimandare il matrimonio

Il matrimonio tra Antoñito e Lolita è sempre più imminente, ma la giovane domestica penserà di rimandare le loro nozze a causa della malattia di Celia. Quest'ultima, però le dirà di non preoccuparsi per lei e di continuare tranquillamente ad organizzare il suo sposalizio con il giovane Palacios. Nel frattempo, ad Acacias tornerà Marcelina, la quale è stata per un periodo di tempo in convento per scoprire se avesse dovuto consacrare la sua vita a Dio. La giovane non appena metterà piede nel quartiere andrà in cerca di Casilda e le darà il tormento facendole una miriade di domande su suo cugino Jacinto.

Intanto, anche padre Telmo sarà molto preoccupato per le condizioni di salute di Celia e deciderà di starle accanto, nonostante il dottor Quilles ordinerà che la donna stia in quarantena per evitare che il contagio si propaghi.