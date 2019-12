Riccardo Guarnieri non si ferma: dopo aver ottenuto da Ida Platano una seconda chance, l'ex cavaliere di Uomini e donne sta portando avanti la sua convinzione di volerla sposare. Oggi, martedì 17 dicembre, il pugliese ha pubblicato su Instagram delle Storie nelle quali lo si vede restituire l'anello di fidanzamento alla compagna, il simbolo della proposta di nozze che le ha fatto davanti alle telecamere di Canale 5 un paio di settimane fa.

Ida e Riccardo presto sposi? Il gesto che insospettisce

Dopo aver partecipato in coppia al compleanno del figlio di lei, Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati sui social network per condividere con i loro fan un momento davvero emozionante.

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 dicembre, l'ex cavaliere del Trono Over ha pubblicato delle Storie su Instagram nelle quali lo si vede compiere un gesto molto romantico nei confronti della fidanzata.

Dopo aver chiesto alla compagna di chiudere gli occhi, il pugliese le ha messo davanti lo scatolino aperto che conteneva l'anello con il quale le ha fatto la proposta di matrimonio negli studi di Uomini e Donne. Di fronte ad un stupita Ida, Riccardo ha ripetuto più volte: "Beh, lo vogliamo mettere o no?

Devo farlo io? Non sono bravo con queste cose". La dama è apparsa sorpresa ma contenta e, dopo aver assecondato la sua dolce metà, ha detto: "Mi avevi detto che non l'avevi portato".

Il personal trainer, infatti, attualmente si trova a Brescia, la città dove vive e lavora la Platano: i due stanno trascorrendo delle giornate serene, le prime dopo un lunghissimo periodo contrassegnato da litigi e incomprensioni.

Incerto il futuro dei due nel Trono Over

Da quando sono tornati ufficialmente insieme, Ida e Riccardo hanno ripreso a mostrarsi sui rispettivi profili social, condividendo con i loro tantissimi fan anche momenti della loro ritrovata serenità di coppia.

Ieri, per esempio, i piccioncini hanno reso pubblico il fatto che fossero entrambi alla festa di compleanno di Samuele, il figlio della Platano.

Non si sa se per prendere parte al party che c'è stato a Brescia, la dama e il cavaliere non hanno partecipato alla registrazione del Trono Over che c'è stata il 16 dicembre: l'assenza dei due in studio si è fatta sentire ma nessuno dei protagonisti del cast (né membri del parterre, né opinionisti) li ha mai nominati.

Per sapere se Ida e Riccardo torneranno a raccontare il loro amore davanti alle telecamere di Canale 5, si dovrà attendere la prossima puntata dei "senior" che dovrebbe avere luogo o nel fine settimana oppure poco prima di Natale.

Soltanto allora si scoprirà se la coppia ha deciso di lasciare la trasmissione per viversi oppure se la loro assenza alla registrazione di ieri era soltanto dovuta al compleanno del bambino di lei.