Le anticipazioni della famosa soap opera Un posto al sole riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019, Clara continuerà ad essere notevolmente manipolata da Alberto, mentre Angela e Giulia continueranno a scontrarsi. Frattanto Andrea riuscirà a convincere Arianna a partire per recarsi a Londra, ma sull'aereo la coppia farà un incontro inaspettato. Più tardi Renato sarà ormai incastrato da Raffaele e rischierà di ritrovarsi Otello come convivente. Pertanto, Serena e Filippo saranno notevolmente preoccupati per la strana situazione venutasi a creare.

Roberto sorprenderà Serena

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 23 al 27 dicembre 2019, Angela avrà alcune difficoltà riguardanti il suo lavoro, mentre Silvia sarà costretta ad arrendersi all'ostinazione di sua madre e di Otello. Successivamente, Guido avrà dei pensieri davvero particolari riguardo i "figli", mentre Roberto Ferri meraviglierà Serena modificando il suo Natale. Nel frattempo Raffaele si renderà conto di essere già molto felice. In seguito, Palazzo Palladini sarà avvolto dall'atmosfera natalizia, anche se in molti saranno preoccupati che le varie tensioni, ormai attenuate, possano ripresentarsi all'improvviso. Frattanto Jimmy e Bianca saranno travolti dal vero senso delle feste natalizie.

Otello e Renato ai ferri corti

La convivenza tra Otello e Renato non sarà per niente facile, mentre Filippo e Serena vivranno una situazione familiare molto piacevole e beata. Allo stesso tempo Vittorio rischierà di scontrarsi con suo padre a causa della convivenza, come anche Otello e Renato che saranno ormai ai ferri corti.

Viviana torna nella città di Napoli

Filippo sarà notevolmente meravigliato, poiché scoprirà che Viviana è tornata a Napoli e momentaneamente alloggia al b&b di Serena. Nel frattempo, Eugenio riceverà un'interessante offerta di lavoro, per tale ragione l'uomo avrà dei problemi con Viola.

Successivamente, Guido scoprirà l'identità dello sconosciuto entrato nella sua abitazione, poi l'uomo cercherà di tranquillizzare il più possibile Mariella, poiché la donna avrà in mente delle idee inverosimili.

Dove guardare in streaming le puntate di Un posto al sole

È possibile guardare in streaming online alcune delle puntate di Un posto al sole, nell'attesa che vadano in onda i nuovi episodi della serie napoletana. Basta registrarsi sull'apposito sito RaiPlay.it, nel quale si possono trovare anche alcuni particolari "clip" relativi alle anticipazioni o ai personaggi della soap opera.