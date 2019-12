Puntata di Uomini e donne molto movimentata quella che è stata registrata oggi, lunedì 16 dicembre. Nonostante l'assenza di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i protagonisti del Trono Over hanno regalato tanti colpi di scena al pubblico. Armando Incarnato, in particolare, prima ha attaccato Juan Luis Ciano per le bugie che racconterebbe a Gemma Galgani, poi ha messo alla prova Veronica Ursida chiedendole di lasciare insieme la trasmissione.

Armando lascia U&D con Veronica per pochi minuti

La storia d'amore tra Armando Incarnato e Veronica Ursida sembra proprio non riuscire a decollare: le anticipazioni della puntata di U&D Over, che è stata registrata oggi 16 dicembre, informano i telespettatori dello strano momento del quale si sono resi protagonisti i due.

Dopo aver chiuso la loro frequentazione una settimana fa, oggi la dama e il cavaliere si sono ritrovati a centro studio per provare a chiarire la situazione: il napoletano ha messo in dubbio più volte la sincerità della donna, arrivando a stuzzicarla sul suo attaccamento alla sedia del parterre più che alla sua persona.

Dopo vari tentennamenti Veronica si è convinta e ha accettato di lasciare la trasmissione con Armando per provare a conoscerlo meglio: questa pace, però, è durata davvero poco. Il blog "Il Vicolo delle News" fa sapere che Incarnato si è palesato davanti alle telecamere pochi minuti dopo il suo saluto: nel backstage, infatti, c'è stata una brutta lite tra lui e la Ursida, perciò il loro accordo è saltato.

L'uomo ha accusato la bionda dama di voler imitare Ida Platano, ma di non nutrire nessun sentimento nei suoi confronti. Lei si è giustificata dicendo di essersi sentita quasi costretta ad abbandonare il programma per dare delle dimostrazioni, per questo motivo non era convinta sul da farsi.

Gemma disperata per le 'rivelazioni' su Juan Luis

Prima del "siparietto" con Veronica, Armando si è reso protagonista di un altro momento che è destinato a far discutere: come aveva promesso durante la scorsa puntata di Uomini e Donne, oggi il cavaliere ha portato le prove del comportamento poco corretto che Juan Luis Ciano avrebbe all'esterno della trasmissione.

Il napoletano ha mostrato a Gianni Sperti e Tina Cipollari le conversazioni che il collega ha avuto con sua sorella (che ha 44 anni) e con una signora di Firenze. Di fronte a queste inaspettate rivelazioni, Gemma Galgani ha iniziato a dubitare dell'uomo che sta frequentando, non escludendo più l'ipotesi che la stia "usando" soltanto per farsi vedere in televisione. La dama è corsa dietro le quinte in lacrime e a consolarla è stata inaspettatamente Tina Cipollari.