Mancano pochi giorni alla fine del 2019 e alcuni siti stanno facendo un bilancio di quello che è successo di rilevante quest'anno nel mondo del Gossip. A catturare l'attenzione dei curiosi sono state sia le coppie che si sono formate negli ultimi 12 mesi che quelle che si sono ricongiunte dopo un periodo di lontananza: tra queste spiccano i chiacchierati Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Belen e Stefano di nuovo insieme a tre anni dalla separazione

Il 2019 di Belen Rodriguez è stato all'insegna dell'amore: dopo aver lasciato Andrea Iannone nell'autunno dell'anno precedente, la showgirl è stata single per un periodo prima di tornare tra le braccia dell'ex marito.

L'argentina e Stefano De Martino, infatti, sono stati una delle coppie più chiacchierate di questi mesi a causa del loro tanto sperato ritorno di fiamma: a circa tre anni dalla separazione, i due si sono ritrovati nell'aprile scorso, con tanto di ufficializzazione sui social network.

Da quando sono tornati insieme, il presentatore e la soubrette hanno cercato di mantenere un basso profilo, regalando pochi spunti di discussione al mondo del gossip e alle riviste che hanno sempre dedicato loro ampio spazio.

Si è spesso vociferato di una dolce attesa della conduttrice Mediaset, ma fino ad ora quei rumors sono rimasti fini a sé stessi perché il piccolo Santiago continua ad essere l'unico grande amore di mamma Belen e papà Stefano.

Le altre 'reunion' famose di quest'anno

Tra i protagonisti dei ritorni di fiamma più chiacchierati del 2019 ci sono anche Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: i due, dopo essere stati lontani per circa un anno per motivi che non sono mai stati resi noti, hanno usato i social network per confermare il loro riavvicinamento nel periodo estivo. Gossip dell'ultima ora, inoltre, vorrebbe l'ex velina di "Striscia la Notizia" in attesa di una bambina, che andrebbe a fare compagnia al primogenito Maddox.

Anche Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno avuto un anno molto movimentato: poco prima dell'inizio delle vacanze estive, l'influencer ha informato i fan di aver lasciato il fidanzato pare dopo aver scoperto un suo tradimento con la collega Emma Muscat.

Il cantante ha corteggiato la ex con brani inediti scritti apposta per lei e con regali a sorpresa, riuscendo nel suo intento di riconquistarla attorno a settembre scorso.

Jane Alexander e il compagno Marco, infine, sono tornati ad essere una coppia dopo un lungo periodo di crisi: l'attrice ha partecipato al Grande Fratello Vip 3 e lì si è infatuata di Elia Fongaro, col quale ha avuto una breve relazione anche fuori dalla Casa. Terminato questo flirt, la donna ha rivisto l'ex ed ha deciso di dare un'altra chance a quell'importante rapporto.