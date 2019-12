Anche Un posto al sole si prepara a celebrare il Capodanno. La soap opera di Rai 3 accoglierà il 2020 con molte novità e colpi di scena inaspettati, come rivelano le anticipazioni relative alle puntate in onda nella settimana dal 30 dicembre al 3 gennaio, durante le quali vedremo Filippo particolarmente agitato e teso per l’arrivo a Napoli di Viviana. La donna, dopo aver saputo da Roberto che non le verrà riconfermato l’incarico di lavoro per la sua società, deciderà di alloggiare presso il bed & breakfast di Serena, suscitando la preoccupazione di Filippo.

L’uomo temerà che Viviana voglia rivelare a sua moglie l’avventura che hanno avuto a Tenerife. Dal canto suo, la giovane confiderà all’ignara Cirillo di non aver ottenuto il lavoro da Ferri e lei cercherà di saperne di più interrogando proprio Filippo, che fornirà alla moglie risposte evasive e vaghe.

Un posto al sole, Viola ed Eugenio discuteranno per il nuovo incarico del magistrato

Le trame settimanali di Un posto al sole, dunque, verteranno principalmente sul rapporto tra Filippo e Serena che, dopo la recente crisi, finalmente sembra andare a gonfie vele.

Tuttavia, l’arrivo a sorpresa di Viviana rischierà seriamente di mettere nuovamente alla prova il loro amore, soprattutto quando la donna capirà di aver perso il lavoro e verrà duramente redarguita da Roberto. A quel punto, Viviana sembrerà disposta ad informare Serena circa la scappatella avuta con il marito.

Anche in casa Giordano tirerà aria di tempesta: da quando Eugenio ha deciso di rimanere a Napoli per occuparsi di un’inchiesta sulla Camorra, infatti, tra lui e Viola le discussioni sono all’ordine del giorno e, nel corso delle prossime puntate, il magistrato riceverà anche la telefonata di Aldo Leone che provocherà ulteriori attriti con la moglie. Raffaele e Ornella non potranno fare altro che assistere ai loro litigi manifestando preoccupazione e ansia.

Bianca sarà sempre più terrorizzata dalla maestra Gagliardi, Marina affronterà Alberto

Intanto, a Palazzo Palladini si festeggerà il Capodanno con Otello e Renato che parteciperanno ad un insolito veglione e Guido e Mariella che si ritroveranno ad accogliere il nuovo anno con ospiti imprevisti. Anche al Vulcano si terrà uno show molto suggestivo e originale. Successivamente, Marina, dopo un breve soggiorno a Londra, dovrà vedersela nuovamente con Alberto per quanto concerne gli affari dei Cantieri, mentre Angela e Franco faticheranno a calmare Bianca. La bambina, infatti, manifesterà il suo malessere al pensiero di ritornare a scuola e rivedere la maestra Gagliardi. Intanto, il rapporto tra Giulia e Marcello subirà un cambiamento imprevisto.