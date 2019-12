Rosa Perrotta, intervistata dal settimanale Chi, si è lasciata andare a confessioni riguardanti la sfera intima che condivide con il suo compagno Pietro Tartaglione. La coppia, ormai prossima alle nozze, ha condiviso il primo Natale accanto al piccolo Dodo, il loro primogenito. Dopo la nascita del bambino, però, qualcosa tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne è cambiato, come ha rivelato la stessa Perrotta durante l'intervista. La genitorialità ha modificato molti equilibri e Rosa ha confessato che essere diventata madre l'ha cambiata profondamente dal punto di vista fisico e mentale.

Rosa: 'Adesso il mio corpo appartiene a mio figlio'

"Pietro non mi ha sfiorata per mesi" ha dichiarato Rosa, la quale ha aggiunto che dopo la nascita di Domenico, che tutti chiamano affettuosamente Dodo, non voleva neanche che il suo compagno la toccasse, perché anche le sue carezze la infastidivano. "Ancora oggi non è più come prima" ha confessato la Perrotta sulle pagine di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, tanto che il desiderio ha subito un forte calo. Dopo cinque mesi i due stanno ancora facendo i conti con il nuovo atteggiamento di Rosa.

Tale comportamento, come ipotizzabile, ha colpito negativamente Pietro il quale, sempre a detta dell'ex tronista di Uomini e Donne, è arrivato addirittura a pensare che il loro rapporto fosse in crisi. "È come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio", ha detto poi Rosa, che non vuole considerare questa situazione come una problematica, ma è ovvio che Tartaglione ne soffre. Tutto ciò, però, non ha fatto desistere la coppia dai preparativi del matrimonio.

Tartaglione pronto a sposare la sua compagna

Rosa ha detto che il suo compagno la sposerebbe già subito, ma il suo desiderio è che il piccolo Domenico possa partecipare attivamente alle nozze dei suoi genitori, magari portando le fedi all'altare. Per quanto riguardala la possibilità di accrescere la famiglia, se all'inizio la coppia era propensa a donare subito un fratellino o una sorellina al primogenito, adesso i due preferiscono fare le cose con calma e frenare, per poter vivere ogni condizione al meglio.

Tutto si svolgerà nei tempi e nei modi che Pietro e Rosa riterranno opportuni, secondo quanto dichiarato dall'ex tronista di Uomini e Donne. Nel frattempo i neo genitori si godono i progressi del piccolino e le prime festività natalizie come nucleo familiare. Rosa e Pietro riusciranno, con l'amore che li lega, a superare le piccole difficoltà legate alla passaggio da coppia a "trio". Saranno i diretti interessai a comunicare ai loro fan le eventuali novità sul loro matrimonio.