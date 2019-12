Novità a casa Valli-Fantini: la coppia è in attesa di un altro figlio. Dopo le voci di una nuova gravidanza, inizialmente smentite dai diretti interessati, è stata Beatrice a confessare, attraverso un lungo post su Instagram, di aver scoperto alla fine dello scorso settembre di essere incinta, ma di aver voluto attendere un po' di tempo prima di comunicarlo a tutti, visto che nell'ultimo anno ha dovuto affrontare diverse infezioni e cure molto pesanti. D'altra parte il pancino era diventato più che evidente, per cui continuare a nasconderlo sarebbe stato impossibile.

Marco Fantini: 'La family si allarga'

Alla fine tutti i sospetti hanno trovato riscontro nella realtà: Beatrice Valli è incinta del terzo figlio, il secondo da Marco Fantini. "La Family si allarga" ha scritto l'ex tronista di Uomini e donne sui social, a corredo di uno scatto in cui Alle e Bianca danno un bacio alla pancia già ben evidente di mamma Beatrice.

Se Marco è stato molto conciso, Beatrice al contrario ha scritto un post lunghissimo per informare i follower della novità tanto bella quanto inattesa, soprattutto dopo i problemi di salute che ha dovuto affrontare nell'ultimo periodo.

"Non sempre siamo obbligati ad urlare al mondo intero ciò che ci sta succedendo o ciò che stiamo vivendo" ha esordito la ragazza, spiegando che sia lei che Marco hanno voluto aspettare prima di annunciare la gravidanza perché temevano che qualcosa non potesse andare per il meglio. Il motivo della preoccupazione è stato lungamente spiegato dalla Valli, la quale ha raccontato nei minimi dettagli il suo problema di salute legato ad un'infezione alle ovaie e poi ad un'infezione all'intestino, scoperta mentre si trovava all'estero.

In entrambi i casi lunghe sono state le cure antibiotiche che ha dovuto seguire: alla fine i medici le hanno comunicato che la possibilità di avere un altro figlio, qualora avesse voluto, si riducevano del 30%.

Beatrice: 'Incinta di nuovo...'

"Quando il mio corpo ha smesso di pensare ma ha davvero reagito mi sono sentita rinata",ha poi detto Beatrice, che ha superato lo stress legato a malattia e cure dedicandosi ai figli e al futuro marito. "A fine settembre scoprii di essere incinta di nuovo, speravo solo che fosse tutto ok" ha continuato la Valli, che ha monitorato passo dopo passo la gravidanza che sembra andare per il meglio.

"Io e il Marchini siamo molto felici anche se avrei aspettato dopo il matrimonio" ha infine scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che poi ha aggiunto di non aver mai amato le cose programmate e che attende l'arrivo del piccolo o della piccola con grande gioia per poterlo integrare nella sua famiglia. Adesso non resta che attendere per sapere se si tratterà di un fratellino o una sorellina per Alessandro e Bianca.