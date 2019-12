Dopo la pausa natalizia, il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente a fare compagnia ai telespettatori di Rai 1 già a partire da lunedì 30 dicembre e lo farà con tante sorprendenti novità: durante la serata di capodanno, infatti, Salvatore trova finalmente il coraggio di chiedere a Gabriella di sposarlo, mentre Roberta non sa più come comportarsi dopo il bacio che si è scambiata con Marcello. Il giovane Riccardo Guarnieri, invece, sembra essere sempre più interessato alla cameriera Angela, con la quale condivide lo stesso passato doloroso e ciò suscita la gelosia di Ludovica Brancia di Montalto, da sempre innamorata di lui.

Umberto non vuole rinunciare alla gestione del patrimonio di Flavia Brancia e per questo insiste nel suo corteggiamento serrato. Nella puntata che andrà in onda giovedì 2 gennaio alle ore 15:40 su Rai 1 Gabriella decide di allontanare una volta per tutte Cosimo e porre fine alla corte che il giovane Bergamini riserva alla bella stilista. Ludovica, invece, si dimostrerà sempre più insofferente nei confronti delle attenzioni che Riccardo rivolge ad Angela e per questo chiede aiuto ad Adelaide: la contessa ha, infatti, già in mente qualcosa per allontanare la cameriera.

Anticipazioni puntata 2 gennaio del Paradiso delle Signore: Ludovica gelosa di Angela

Un nuovo anno è iniziato al Paradiso delle Signore: Riccardo è intenzionato a continuare a frequentare Angela, nonostante l'ostilità di Ludovica e della zia Adelaide. Il rampollo di Casa Guarnieri, infatti, decide di aiutare la cameriera e Ludovica finge di non esserne gelosa per non allontanare da sé Riccardo, ma in realtà la Brancia non sopporta le attenzioni che il ragazzo riserva ad Angela e per questo decide di sfogarsi con Adelaide e confessare alla Contessa i suoi timori. Adelaide dal canto suo, non vuole rischiare che il nipote possa perdersi dietro ad un amore sbagliato, come era già successo in passato con Nicoletta e per questo decide di andare a parlare direttamente con Angela al Circolo e mettere le cose in chiaro: la donna intima alla giovane Barbieri di stare lontana dal nipote, soprattutto se non vuole rischiare di perdere il suo posto di lavoro.

Al grande magazzino, intanto, Clelia trova Roberta in lacrime: la Venere è sempre più lacerata dai sensi di colpa nei confronti del fidanzato Federico e non riesce a smettere di pensare al bacio con Marcello. Non riuscendo a trovare una soluzione alla difficile situazione che sta vivendo prova a rifugiarsi in un libro di chimica, sperando che almeno in questo modo possa trovare una via d'uscita.

Il Paradiso delle Signore, episodio del 2 gennaio: Gabriella allontana Cosimo

Dopo la crisi delle scorse settimane, la storia d'amore tra Gabriella e Salvatore procede nuovamente a gonfie vele: durante la serata di capodanno il giovane Amato ha finalmente trovato il coraggio di chiedere a Gabriella di sposarlo e ora tra i due le cose non potrebbero andare meglio. Al Paradiso Cosimo ha subito notato l'anello al dito di Gabriella e non ha perso l'occasione di fare commenti sgradevoli su Salvatore.

A questo punto Gabriella decide di porre fine una volta per tutte al corteggiamento da parte di Cosimo, allontanandolo così definitivamente.