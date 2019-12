Problemi in paradiso per Tina Cipollari: secondo l'ultimo Gossip riportato dal settimanale Vero, la storica opinionista di Uomini e donne sarebbe in crisi con il fidanzato Vincenzo, noto ristoratore di Firenze. A corroborare questa tesi ci sarebbero le sempre meno frequenti visite della donna nel capoluogo toscano. Inoltre si è diffusa la voce che Tina, dopo i problemi di salute legati allo stress del suo ex marito Kikò Nalli, abbia addirittura preferito passare del tempo con quest'ultimo piuttosto che con il fidanzato.

Tina e Vincenzo, probabile storia al capolinea

"Sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo sia in una fase di riflessione", si legge sull'ultimo numero della rivista Vero. A quanto pare la Cipollari si reca sempre più sporadicamente a Firenze, la città in cui il ristoratore esercita la sua professione, tanto che si è pensato perfino che la coppia sia arrivata alla rottura definitiva. Sembravano già pronti ai fiori d'arancio, ma a quanto pare qualcosa è cambiato. Infatti, mentre l'opinionista di Uomini e Donne è impegnata a contrastare la sua acerrima nemica Gemma Galgani, la relazione con Vincenzo pare essere giunta al capolinea.

Inoltre, secondo i ben informati, Tina ha trascorso del tempo con il suo ex marito Kikò Nali, che ha passato del tempo in ospedale per problemi di salute.

Insomma, la Cipollari, che non perde occasione per far ridere il pubblico del dating show pomeridiano di Canale 5, sembra avere dei problemi sentimentali da risolvere.

Niente matrimonio per la bionda opinionista

Si allontana ancora di più l'altare per Tina Cipollari, che ha sempre preferito attendere per poter coronare il suo sogno d'amore con Vincenzo, per rispetto dei suoi tre figli maschi, avuti durante il matrimonio con Kikò Nalli. La donna, sempre molto riservata per ciò che riguarda la sua vita amorosa, non ha fatto cenno della situazione che sta vivendo preferendo prima di tutto, molto probabilmente, schiarirsi le idee in merito a ciò che sta succedendo nella sua vita.

Neanche Vincenzo ha proferito parola sulla presunta crisi di cui parla Vero.

Sta di fatto che la notizia si sta diffondendo a macchia d'olio. Chissà se Tina Cipollari resterà in silenzio o se, prima o poi, farà chiarezza sulla questione, anche per evitare che Mattias, Francesco e Gianluca siano inutilmente travolti dal gossip. Di certo l'esuberanza di Tina verrà fuori anche in questa circostanza e se anche la rottura fosse vera e definitiva, di certo la bionda opinionista di Uomini e Donne avrà modo di superare il momento difficile facendo leva sul carattere forte e combattivo che ha sempre dimostrato in ogni circostanza.