Ieri, venerdì 13 dicembre, è stata registrata la puntata di Amici 19 che andrà in onda oggi su Canale 5: il blog "Vicolo delle News" ha reso pubbliche le anticipazioni di quello che è successo in studio, dalle sfide dirette ad un'eliminazione molto sofferta. L'ospite della giornata è stata Emma Marrone, la cantante ha presentato il nuovo singolo "Stupida allegria".

Stefano resta nella scuola, eliminata l'unica band

Dopo aver assistito agli esami di sbarramento di quasi tutti gli allievi di Amici a rischio nella puntata che è stata trasmessa ieri su Real Time, i fan sono stati messi al corrente dell'ultimo importante verdetto che è stato dato nella registrazione di venerdì 13 dicembre.

L'appuntamento che andrà in onda oggi, sabato 14 dicembre, è iniziato con la sfida tra i due talenti ancora in bilico: il cantante Stefano e la band Inico. Dopo un confronto serrato, l'intera commissione ha stabilito che fosse il ragazzo il più meritevole a restare nella scuola, perciò il gruppo di Niccolò ha dovuto abbandonare il programma a 4 settimane dal suo inizio.

L'altro studente che ha lasciato il talent-show per volere dei professori è Alioscia, il ballerino che non è stato ritenuto sufficientemente preparato per proseguire la corsa verso la fase serale.

I due allievi che sono stati eliminati per volere del nuovo regolamento (che stabilisce che dopo quattro puntate, ci sia una doppia esclusione), sono: la band Inico e il danzatore Alioscia.

Martina e Giorgia vincono la sfida

Prima della consueta sfida a squadre, ci sono stati i confronti voluti da alcuni allievi che hanno provato a prendere il posto dei compagni considerati dai professori i migliori della scuola. Il cantante Francesco ha sfidato Jacopo ma non è riuscito a batterlo, mentre Gaia è stata battuta dalla collega Giulia; quest'ultima, dunque, si è piazzata tra i pochi talenti che per ora sono considerati "intoccabili" dalla commissione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

Il team capitanato da Nyv, anche questa settimana ha trionfato su quello di Gaia: a finire a rischio, sono state Martina e Giorgia. Entrambe le allieve, però, sono riuscite a battere le sfidanti esterne e sono tornate ad occupare il loro banco.

Il primo in classifica è stato Michelangelo, mentre l'ultimo (in realtà era terzultimo, ma chi c'era dopo di lui era già stato eliminato) Devi Angelo che, per regolamento, dovrà fare una sfida durante la settimana.

L'ospite della puntata che andrà in onda oggi, sabato 14 dicembre, è Emma Marrone; la cantante, che nel talent-show ha ricoperto negli anni il ruolo di allieva e direttrice artistica di una squadra del serale, ha cantato il suo nuovo singolo "Stupida allegria" ed ha pubblicizzato il tour nei palazzetti che farà nell'autunno del 2020 nelle principali città d'Italia.