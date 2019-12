Ieri, venerdì 6 dicembre, è stata registrata la puntata di Amici 19 che sarà trasmessa oggi, sabato 7 dicembre, alle 14:10 circa: il blog "Vicolo delle News" ha pubblicato per primo le anticipazioni di quello che è successo in studio tra gli allievi. Due talenti, uno per il canto ed uno per il ballo, hanno vinto la possibilità di esibirsi a "Tu sì que vales", mentre altri come Stefano, sono stati bloccati dai professori in tutte le loro iniziative. Anche nel corso del nuovo appuntamento con il talent-show, non sono mancate le polemiche su Valentin e il suo stile di danza: il ragazzo ha chiesto ed ottenuto che le sue esibizioni siano votate anche da un giudice esterno e competente sul latino-americano.

Nyv e Federico vincono la prima serata di Canale 5

È terminata da pochissimo la puntata di Amici 19 che andrà in onda domani, sabato 7 dicembre. "Vicolo delle News" ha regalato dettagliate anticipazioni delle sfide che ci sono state oggi, delle discussioni che sono nate tra professori e allievi e su un "concorso" speciale al quale hanno partecipato i più meritevoli.

Come è possibile leggere sul blog appena citato, i talenti che nelle scorse settimane hanno ottenuto i voti più alti da parte della commissione, si sono confrontati per vincere un'opportunità prestigiosa: potersi esibire negli studi di "Tu sì que vales" (non si sa ancora se nella puntata finale oppure in una di quelle dedicate ai casting).

I ragazzi che hanno avuto la meglio su Jacopo, Gaia e Javier, sono: Nyv per il canto e Federico per il ballo, che dunque parteciperanno allo show in prima serata di Canale 5 prossimamente.

La sfida tra le due squadre, è cominciata tra le polemiche: gli insegnanti hanno tolto agli alunni la possibilità di auto schierarsi: alla fine, a trionfare è stato il team capitanato da Nyv.

La richiesta di Valentin: un giudice speciale tutto per lui

Nel corso del confronto a squadre, Valentin ha confermato la proposta fatta in settimana: essendo lui un ballerino di latino-americano, ha chiesto che le sue performance vengano giudicate anche da una persona competente sul genere, come Natalia Titova.

Dopo una lunga discussione che ha coinvolto soprattutto Alessandra Celentano, la produzione ha deciso di accontentare il ragazzo: a votare le sue esibizioni saranno due membri della commissione e un giurato esterno (sarà il giovane a decidere chi tra i prof di danza non potrà esprimere la propria preferenza).

Gli insegnanti hanno chiesto al team perdente, ovvero a quello capitanato da Gaia, di scegliere chi tra loro sarebbe andato in sfida per "punizione": Stefano, che da quando è iniziato Amici non ha mai cantato, si è proposto ma Rudy Zerbi non ha accettato.

Alla fine, sono state le capitane Gaia e Nyv a finire a rischio eliminazione: la prima è stata scelta dalla commissione, la seconda ci è andata d'ufficio in quanto ultima nella classifica di gradimento. Entrambe le ragazze hanno già affrontato le sfide con aspiranti allievi, portando a casa la vittoria.