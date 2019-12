I telespettatori la prossima settimana sentiranno la mancanza della celebre soap opera pomeridiana Il Paradiso delle signore, la quale andrà in pausa in occasione delle festività natalizie. Il pubblico non seguirà quindi ben cinque appuntamenti, precisamente dal 23 al 27 dicembre 2019. Le vicende del grande magazzino riapriranno i battenti a partire da lunedì 30 dicembre, salvo ulteriori cambiamenti di palinsesto. Dagli spoiler si evince che Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), avrà finalmente notizie da Federico Cattaneo (Alessandro Fella).

La coinquilina di Gabriella e Angela purtroppo farà capire di non essere affatto felice di aver ricevuto una lettera dal suo storico fidanzato, per essersi gettata tra le braccia di Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Federico invia una missiva a Roberta. Clelia e Luciano tornano a lavorare insieme

Le anticipazioni del cinquantunesimo episodio della serie televisiva che verrà trasmesso su Rai 1 il 30 dicembre 2019, svelano che Roberta dopo essere tornata a Milano troverà una sorpresa dal fidanzato Federico.

In particolare, quest’ultimo invierà una missiva alla sua amata, che a sua insaputa sarà abbastanza turbata per essersi scambiata un bacio con Marcello. La Pellegrino sapendo di aver sbagliato a cedere alle avance del giovane Barbieri, si confiderà con la sua amica Gabriella. Al termine delle feste di Natale ci sarà la riapertura del grande magazzino, proprio per questo motivo Clelia e Luciano torneranno a collaborare insieme. Il ragioniere Cattaneo e la storica capocommessa continueranno a credere che ciò che è accaduto tra di loro in passato sia ormai soltanto un lontano ricordo. Allo stesso tempo tutte le veneri si prepareranno per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno nel migliore dei modi.

Umberto sempre più vicino a Flavia. Rocco e Salvatore preoccupati

Successivamente Riccardo e Vittorio riceveranno un invito inaspettato da parte di una vecchia conoscenza della contessa Adelaide.

Nello specifico, il direttore Conti e il giovane rampollo dei Guarnieri saranno chiamati a prendere parte alla festa del centenario dell’Unità d’Italia. Umberto non volendo rinunciare per nessun motivo al patrimonio delle Brancia Di Montalto, si avvicinerà sempre di più a Flavia. Nel frattempo, Rocco e Salvatore preoccupati per il fatto che nel capoluogo lombardo potrebbero diffondersi dei pettegolezzi sul rapporto tra Armando e Agnese, inviteranno il capo magazziniere a condividere il suo appartamento con Marcello. Il Ferraris ascolterà il consiglio dei due cugini Amato, mentre il fratello di Angela farà dei salti di gioia quando apprenderà di alloggiare nello stesso condominio di Roberta, colei che ha fatto breccia nel suo cuore.