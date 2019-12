A distanza di poco più di due anni dall'uscita nelle sale di tutto il mondo, arriva su Rai la rivisitazione 'umanizzata' del classico Disney, "La bella e la bestia". Mercoledì 25 dicembre, infatti, sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 la pellicola del 2017, interpretata, fra gli altri, da Emma Watson, Luke Evans e Dan Stevens e diretta da Bill Condon, noto al grande pubblico per essere stato il regista degli ultimi due capitoli della saga di Twilight, "Breaking Dawn" parte 1 e parte 2.

Pur traendo ispirazione principalmente dal cartone animato del 1991, la pellicola di Condon si rifà anche alla fiaba originale, in particolar modo per quanto riguarda il motivo per cui il padre di Belle, Maurice, viene catturato e rinchiuso dalla Bestia nel suo castello: la sua colpa non è l'essere entrato nel castello senza permesso, come nel 1991, bensì il tentativo di rubare nel giardino una rosa per Belle.

La trama de 'La bella e la bestia'

La narrazione ha inizio quando una strega, travestita da mendicante, si presenta alla porta del castello di un principe viziato ed egoista, chiedendo ospitalità. Inorridito dalle povere vesti dell'anziana donna, il principe rifiuta di darle ospitalità, cacciandola in malo modo. A quel punto, la strega si rivela, decidendo di punire il giovane con una maledizione che lo costringerà a vivere sotto le sembianze di una bestia fino a quando qualcuno non si innamorerà di lui.

Diversi anni dopo, nel paesino di Villeneuve, si trasferisce un inventore, Maurice, con la sua giovane figlia, Belle. Quest'ultima è una ragazza solare, amante della lettura, che sogna per sé una vita diversa da quella che conduce e che spera di poter vivere molte avventure nella sua vita. Un giorno, Maurice, decide di intraprendere un viaggio per raggiungere il mercato, ma viene attaccato dai lupi nel bosco ed è costretto a trovare rifugio nel castello della Bestia. Il padrone di casa, arrabbiato per l'intrusione inattesa del forestiero, decide di trattenerlo e di rinchiuderlo in prigione. Al villaggio, Belle, preoccupata per l'assenza del padre si mette in viaggio per cercarlo, finendo anche lei per arrivare al castello della Bestia. Giunta lì, si rende conto che l'unico mezzo che ha per liberare il padre è quello di rimanere al suo posto.

E così è. Rimasta lì, la giovane inizia lentamente a conoscere gli abitanti del castello e la Bestia, che, nonostante l'iniziale reticenza, finisce per mostrare a Belle i lati più belli del suo carattere.

I record della pellicola

"La bella e la bestia" è un film del 2017, che in pochissimo tempo è riuscito ad incassare più di un miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando così uno dei 30 film ad essere riusciti a raggiungere tale soglia.

La pellicola è stata anche la più vista in Italia del 2017 con un incasso di 18,4 milioni di euro. Il tema principale del film, la canzone "Beauty and the beast", è stata eseguita dalle star internazionali John Legend e Ariana Grande, ed è la riproposizione di quella cantata nel 1991 da Peabo Bryson e Celine Dion. Da ricordare, che nel corso dei titoli di coda del film è presente una canzone cantata da Celine Dion dal titolo "How does a moment last forever".