L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda a partire da martedì 7 gennaio alle ore 14,45 circa su Canale 5 ma intanto, in questi giorni, ci sono state le registrazioni dei nuovi appuntamenti con il trono over e il trono classico. E i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il trono senior, non sono mancati. Occhi puntati sulla tormentata e difficile relazione di Gemma Galgani con Juan Luis Ciano ma anche su Barbara, la quale ha fatto sapere di aver ricevuto delle avances da parte di Armando.

Uomini e donne, le anticipazioni di gennaio: Armando aveva chiesto il numero di Barbara ma lei lo rifiuta

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse a gennaio in televisione, informano che Barbara ha rivelato nello studio del dating show Mediaset che Armando le aveva chiesto il numero di cellulare. Un modo, quello del cavaliere del trono over, per potersi approcciare con la bella dama anche fuori dallo studio televisivo così da potersi vedere e frequentare anche 'in solitaria'.

Peccato, però, che la reazione della dama non sia stata delle migliori. Infatti Barbara ha fatto sapere di aver rifiutato la richiesta di Armando e quindi di non avergli concesso il numero di cellulare, che lui tanto attendeva. È l'ennesimo 'due di picche' per Armando, che tuttavia non demorde e porta avanti il suo percorso in trasmissione, speranzoso di riuscire a trovare la sua anima gemella.

Gemma chiude la frequentazione con Juan Luis

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler sulle prossime puntate di Uomini e donne del mese di gennaio, rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno anche l'amatissima Gemma Galgani. Dopo aver ascoltato le varie segnalazioni sul conto di Juan Luis Ciano, la dama torinese ha preferito chiudere la loro frequentazione. Una scelta forte, quella di Gemma, che non se l'è sentita di andare avanti e di continuare a rischiare.

E così l'avventura di Ciano nel parterre del trono over è finita: il cavaliere ha abbandonato definitivamente la trasmissione.

Gli spoiler di Uomini e donne, inoltre, rivelano che si è tornati a parlare anche di Samuel alle prese con Simonetta e Arianna: con entrambe le due dame del trono over ha chiuso la conoscenza. Con la prima perché ha capito che non è scattato nulla tra di loro. Con Arianna, invece, la frequentazione è terminata perché lei non ha gradito lo scherzo che le è stato fatto da Samuel. Quest'ultimo, infatti, l'ha contattata con un numero anonimo, facendole credere che fosse Juan Luis dicendosi interessato a lei. Uno scherzo che la dama non ha gradito e, per tale motivo, ha chiuso definitivamente con Samuel.