E' un triste finale d'anno per Gemma Galgani, indiscussa protagonista da molte stagioni del Trono Over di Uomini e donne: aveva in testa come nel cuore una commedia romantica da vivere con il venezuelano naturalizzato partenopeo, Juan Luis Ciano, di cui si era innamorata a prima vista. E, invece, le tocca una tragedia: è stata costretta a dire addio al corteggiatore che si sarebbe rivelato un bluff.

Lo scorso 27 dicembre è stata registrata la puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda probabilmente il 7 gennaio, in cui lei si è decisa a mollarlo.

A svelare il colpo di scena sono state le 'talpe' di Vicolo delle News, il portale delle anticipazioni. Ma forse il colpo di scena è relativo.

Gemma, l'amore non trionfa: l'addio a Juan

La signora torinese, da dieci anni personaggio inconfondibile del Trono Over di Uomini e Donne, cerca disperatamente l'amore ma ad ogni incontro incappa in uomini sbagliati, in qualche caso 'truffaldini'. Dopo la storia di otto mesi con Giorgio Manetti, di corteggiatori che non sono diventati mai suoi compagni di vita ne ha collezionati più di uno: Marco Firpo, Marco Cappagli, Rocco Fredella, sono solo alcuni degli amori mancati.

Altri sono stati poco più che comparse di cui presto si è scoperto il gioco: utilizzare Gemma Galgani per avere notorietà.

Ed ora, anche Ciano sembra destinato ad uscire di scena senza possibilità di ritorno. Per una parte del pubblico di Uomini e Donne, si tratterebbe di una fine annunciata già dalle premesse e confermata dagli sviluppi, specie più recenti, di una storia mai decollata. Nell'ultima puntata andata in onda prima della pausa natalizia, avevamo lasciato Gemma in lacrime dietro le quinte al termine dell'ennesima discussione tra i due, dopo che Juan si era defilato dando come motivazione quella di non essere l'uomo giusto per lei.

Prima c'erano stati avvisaglie e comportamenti 'anomali' per essere un corteggiatore sbarcato in trasmissione solo per conquistarla: una notte trascorsa insieme in un albergo a Torino durante la quale lui si era addormentato, nessuna fisicità a parte qualche bacio a stampo, fino all'esplicita all'ammissione da parte di lui non provare attrazione fisica per lei per mancanza di 'chimica'.

A seguire, segnalazioni di incontri con altre donne, rivelazioni da parte di Armando Incarnato di tentativi di approccio con sua sorella Tina, di molti anni più giovane del 57enne venezuelano.

Nella puntata registrata il 27 dicembre, Gemma al centro dello studio ha riferito che Juan è sparito per giorni, eccetto chiamarla a ridosso della registrazione, quando lei, a quel punto, ha preferito non rispondergli. Dopo l'ennesima segnalazione, è emerso che Juan in realtà sarebbe approdato al programma dopo aver fatto una scommessa. Si è parlato anche di un amico del corteggiatore che sui social ha reso noto che Juan sarebbe andato a Uomini e Donne, non per corteggiare la signora di Torino ma per essere visibile. Juan ha negato tutto, ma è stato contestato dal pubblico che lo ha invitato ad uscire dal programma, come pure da Tina Cipollari che ha accusato comunque Gemma di comportarsi "da zerbino senza dignità".

Alla fine lei, come le aveva suggerito Gianni Sperti nella puntata precedente, suo malgrado gli ha dato il benservito.

Maria De Filippi invita Juan a lasciare il programma

L'odontoiatra, come svelato dalle anticipazioni, di fronte all'inaspettata inflessibilità di Gemma, ha cercato di rimanere ugualmente in trasmissione chiedendo di poter restare per Aurora. Ma la signora non ha manifestato alcun interesse per lui. Quando Maria De Filippi ha chiesto alle altre donne se qualcuna volesse frequentarlo, non si è fatta avanti nessuna. Segno che l'atteggiamento ambiguo di Ciano ha seminato diffidenza tra la componente femminile, come già tra quella maschile del parterre che spesso lo aveva contestato per l'insincerità delle sue intenzioni.

Di conseguenza, il protagonista di questa vicenda è stato costretto ad abbandonare lo studio.

Reazioni social, fan di U&D arrabbiati

Il diretto interessato, tre giorni fa aveva pubblicato un video su Instagram in cui passeggia solo su una spiaggia invernale. Senza nominare mai direttamente Gemma, dice che si sta preparando in vista della registrazione che c'è poi stata, sentendosi quasi come un gladiatore che debba scendere nell'arena dei leoni ma è pronto a combattere. Si definisce una persona perbene che sa ciò che vuole dalla vita, "almeno per quanto riguarda i sentimenti". Ma i commenti da parte del pubblico di Uomini e Donne che segue le anticipazioni e si sente preso in giro, ora sono impietosi: "Pessima figura, mi chiedo solo: ma ne vale la pena per un po' di notorietà?

Che tristezza oltre alla vergogna", ha scritto una utente. E un'altra: "Caro Juan, non dovevi per forza corteggiare o fidanzarti con Gemma. Però non prendere per i fondelli né lei, né noi. Sei un uomo piccolino: bravo goditi la tua fama sei proprio un uomo da evitare".