L'appuntamento di Beautiful, andato in onda negli Usa il 27 dicembre, mette in primo piano la love story tra Thomas e Zoe. I due escono insieme e questo appartamento fa tirare un sospiro di sollievo a Hope: la ragazza è convinta che finalmente il ragazzo abbia deciso di voltare pagina e di proseguire la sua vita riponendo le attenzioni su un'altra donna.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas cerca un contatto con Hope

Steffy e Sally si ritrovano in ufficio a lavorare sulla loro linea, ma alla fine il discorso verte su ciò che sta accadendo tra Thomas e Hope.

Sally non riesce a capire come la giovane Logan sia riuscita a mettersi il passato alle spalle per decidere di lavorare nuovamente con il Forrester. Tutt'e due, invece, sono concorde sul fatto che Liam possa soffrirne di tutto ciò ma, soprattutto Steffy, è convinta che sia disposto a fare il tutto per tutto pur di proteggere la sua amata.

Anche Thomas e Hope sono al lavoro sulla loro linea e, mentre si occupano di una bozza, il Forrrester cerca un avvicinamento con la donna, tentando di agguantare la matita che la giovane Logan tiene in mano.

La donna evita qualsiasi tipo di accostamento, intimandogli che se cerca una scusa per provare a toccarla, dovrebbero chiudere immediatamente. Lui si difende dicendo che non aveva intenzione di farla sentire a disagio, ma a Hope tutto ciò non basta: vuole che la guardi negli occhi e che le giuri che tra loro non può esserci nulla di più di un'amicizia. Thomas le dice che non smetterà mai di prendersi cura di lei, ma che al momento nella sua testa c'è solo Zoe.

Thomas e Zoe si ritrovano nella dimora dei Forrester

A tal proposito, il giovane Forrester ha in programma di uscire con Zoe: per questo chiede a Hope se, per la notte, può prendersi cura di Douglas. La donna, ovviamente, accetta e confrontandosi con Steffy è convinta che, nonostante tutto lo scetticismo iniziale, le cose tra Thomas e Zoe potrebbero funzionare.

In questo modo tutti i sospetti in merito alle "cattive" intenzioni del ragazzo sarebbero infondati.

L'appuntamento tra Zoe e Thomas, successivamente, si tiene nella dimora dei Forrester. Il ragazzo cerca di creare l'atmosfera giusta, grazie allo champagne e alla luce a lume di candela. I due si lasciano andare e meditano sul fatto che il loro incontro possa finalmente essere l'occasione giusta per dare una svolta alla loro vita, soprattutto per quanto riguarda Thomas. Il ragazzo, infatti, vuole capire se Zoe è la ragazza giusta per lui o se è solamente una "storia passeggera" per distrarsi da Hope.

Nel mentre prosegue il confronto tra Brooke e Liam. La Logan ritiene sia Steffy che Zoe incapaci di riconoscere la cattiveria che si cela dietro qualsiasi gesto di Thomas. Nemmeno Ridge riesce a capire di che pasta sia fatto il figlio.

Secondo Brooke le cose andranno in questo modo: il giovane Forrester riuscirà a convincere Zoe e Steffy di essere cambiato e il fatto che le sue brutte intenzioni non vengano riconosciute subito, potrebbe solamente giocare una carta a suo favore.