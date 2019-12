Elisa Todesco in arte Taylor Mega è stata intervista dal settimanale Chi. La bella friulana ha svelato in che rapporti si trova con la sorella minore, Giada.

Le due ragazze sono identiche fisicamente, ma molto diverse caratterialmente. Tuttavia stando a quanto raccontato dalla stessa Mega, le due sono molte legate.

Per questo motivo come ogni anno, trascorreranno le vacanze di Natale assieme alla famiglia: “A Natale torniamo da Milano o dove siamo e ci ritroviamo tutti”. La ragazza ha confessato che quando si riuniscono lo fanno dalla vigilia di Natale a Santo Stefano e di solito sono molti numerosi.

Taylor Mega: parole d’affetto verso Giada

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Taylor Mega ha riservato delle parole d’affetto verso la sorella minore: “Giada è la persona più importante della mia vita”. Stando a quanto riferito dalla giovane, la sorella minore si trova al primo posto nella gerarchia degli affetti.

Purtroppo però prima che la Mega partisse per L’Isola dei Famosi 14, le due avevano avuto un brutto litigio. A quanto pare Taylor avrebbe chiesto a Giada di rappresentarla in studio, mentre la sorella di sarebbe rifiutata.

Solo negli tempi Giada ha fatto retromarcia, chiedendo alla sorella di farla entrare nel mondo dello spettacolo. La 20enne anche lei influencer ha ammesso di essersi preparata prima di entrare in questo mondo, tramite un corso di fashion business e marketing. Prima di chiudere il capitolo relativo a Giada, le due sorelle hanno scherzato sui loro titoli di studio. Mentre la Mega si è limitata solo a prendere il diploma, Giada ha ammesso di essere sempre stata una studentesse modello.

Taylor Mega su Chiara Biasi: ‘Per 80 mila io mi alzo dal letto’

Durante l’intervista Taylor Mega ha detto espresso la sua opinione, in merito alle polemiche che hanno travolto Chiara Biasi dopo lo scherzo de Le Iene.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip

L’ex gieffina ha preso le difese della sua collega: “80 mila sono una bella cifra, ma non ci compri la dignità”. Tuttavia la friulana ha ammesso che non avrebbe mai rinunciato ad una cifra simile, poiché al giorno d’oggi bisogna essere sempre affamati. Per quanto riguarda gli spifferi, che vorrebbero Taylor Mega sempre circondata da personaggi conosciuti e benestanti, la diretta interessata ha fatto chiarezza smentendo a gran voce: “Mi capita spesso di avere un’avventura con ragazzi meno ricchi e poco famosi”.

La bionda poi ha aggiunto che spesso non sopporta, quando le varie riviste di Gossip fanno l’elenco dei suoi ex: “Mi fa orrore, tipo elenco telefonico”. Infine, in merito a Flavio Briatore ed al recente flirt con Benedetta Bosi ha detto: “Lui mi pare che non trovi mai pace, ma per gli altri sono felice”.