Mercoledì 11 dicembre è stata trasmessa su Rete 4 una nuova puntata de La Repubblica delle Donne. Nel salotto di Piero Chiambretti sono arrivate Taylor Mega e sua sorella Giada. Le due ragazze sono state invitate, perché secondo molti, rappresenterebbero una bellezza moderna. Nonostante i tanti complimenti ricevuti in puntata, Antonella Elia ha espresso un giudizio negativo.

Secondo Antonella Elia le due ragazze sui social mostrerebbero un messaggio poco educativo alle nuove generazioni. Sebbene l'intervento della conduttrice tv abbia suscitato la disapprovazione delle altre opinioniste, il pubblico si è schierato dalla parte della Elia.

Senza troppi giri di parole, Antonella Elia ha proseguito con il suo attacco: "Di vedere il vostro c... e le vostre t... non ne frega un cavolo". L'opinionista poi ha puntualizzato che se nell'arena ci fosse stato un uomo tatuato, avrebbe utilizzato lo stesso identico metodo di giudizio.

Di fronte a tali dichiarazioni Taylor Mega ha cercato di far capire all'opinionista, che i tempi si sono evoluti. Dunque, l'influencer avrebbe etichettato le parole di Antonella Elia come un discorso "populista". A quel punto la diretta interessata ha replicato nuovamente, con un linguaggio piuttosto forte.

Taylor Mega sbotta contro la Elia: 'Pensieri misogini'

In un primo momento Taylor Mega non aveva capito il senso delle parole di Antonella Elia. Solamente dopo essersi resa conto di essere stata additata come una poco di buono, la giovane è letteralmente sbottata: "Pensieri misogini". La Mega ha invitato la Elia ha stare dalla parte delle donne, poiché nel 2019 ci vuole davvero poco ad incitare la violenza sulle donne.

La replica della diretta interessata non si è fatta attendere. Antonella Elia a sua volta ha invitato la Mega a non scherzare sul tema della violenza sulle donne.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip

Poi ha concluso: "Tu sei pazza. Vai messa in collegio e rieducata".

A pensarla in modo differente è stata Francesca Barra. La giornalista al contrario della sua collega, ha riempito di complimenti le due sorelle. Secondo la Barra, sia Taylor che sua sorella sarebbe molto belle.

Piero Chiambretti frecciatina a Barbara d'Urso

Lo scontro tra le due protagoniste avvenuto a La Repubblica delle Donne in pochi istanti ha fatto il giro del web. Per sedare gli animi c'è stato bisogno dell'intervento del conduttore.

Piero Chiambretti visti i termini utilizzati dalle Antonella Elia e Taylor Mega ha invitato entrambe ad utilizzare un linguaggio più consono alla trasmissione. Poi senza volerlo ha lanciato una frecciatina a Carmelita: "La libertà di parola ci sta, la parolaccia no. Non siamo dalla D'Urso" .