Silvia Toffanin, storica conduttrice di Verissimo, in questi anni ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dalle attenzioni mediatiche. Nonostante ciò, negli ultimi tempi ha cominciato a circolare un gossip che la riguarda direttamente. Il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, infatti, sostiene che la presentatrice veneta e il compagno Pier Silvio Berlusconi abbiano convolato a nozze segretamente e lontani da occhi indiscreti. Ricordiamo che a breve la coppia festeggerà 20 anni di vita insieme.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno già due figli

Nei primi anni del 2000, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono incontrati per la prima volta durante una partita di calcio a scopo benefico. Da quel momento è sbocciato l'amore che li ha portati a diventare genitori di due bambini, Lorenzo Mattia, che ha 9 anni, e Sofia Valentina di 4 anni. La loro love story ha fatto sognare da sempre i fan, ma nonostante ciò finora non hanno deciso di sposarsi. In realtà, secondo il magazine Nuovo, ciò sarebbe accaduto da qualche mese.

La conduttrice e il vicepresidente esecutivo di Mediaset avrebbero pronunciato il "fatidico sì" in gran segreto. Qualora quest'indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe in linea con la riservatezza che i due volti noti hanno sempre scelto per la propria vita privata e familiare. Inoltre, pare che la coppia stia anche pensando di allargare ulteriormente la famiglia, infatti vorrebbe un terzo figlio.

Paolo Bonolis e la battuta sul 'suocero' di Silvia Toffanin

Ad alimentare ulteriormente il Gossip sarebbe stato involontariamente Paolo Bonolis durante un'intervista rilasciata qualche settimana fa a Verissimo.

Il celebre conduttore di Avanti un Altro durante la presentazione del suo libro "Perché parlavo da solo" ha fatto una battuta, definendo senza alcuna esitazione Silvio Berlusconi il "suocero" della presentatrice veneta. La diretta interessata ha preferito non replicare all'uscita ironica del suo ospite, evitando al contempo di smentirlo, un dettaglio che ha finito per incrementare ulteriormente le voci su un probabile matrimonio già celebrato con Pier Silvio Berlusconi.

La Toffanin ha avuto lo stesso atteggiamento anche quando Ilaria D'Amico, anche lei ospite di Verissimo, l'ha incalzata sul giorno in cui deciderà di sposarsi con lo storico compagno.

Anche in quest'occasione la conduttrice ha preferito glissare sull'argomento.