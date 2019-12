Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore ambientata a Vagen in Germania, prospettano diverse novità interessanti per i fan affezionati. Nelle prossime puntate che verranno trasmesse in Italia, Michael vivrà una particolare avventura lavorativa, la quale si rivelerà assai soddisfacente per la carriera dell'uomo. Il medico, infatti, riceverà un'importante offerta di lavoro da parte di un'emittente locale, la quale proporrà all'uomo di diventare un "dottore radiofonico" per aiutare i pazienti in ascolto con i suoi professionali consigli.

Di seguito le altre anticipazioni della telenovela tedesca.

Fabien rischia di morire

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda in Italia, Michael Niederbühl sarà notevolmente felice e soddisfatto per il suo nuovo lavoro alla radio. Intanto, anche i produttori del programma saranno talmente entusiasti della performance dell'uomo, tanto che gli offriranno un contratto per partecipazioni regolari. Così, in poco tempo, Michael passerà dall'essere un semplice dottore di paese a ricoprire il ruolo di una vera e propria star.

Successivamente il medico si ritroverà ad affrontare una bruttissima situazione, la più spiacevole della sua vita. Michael, infatti, dovrà mantenere la calma quando suo figlio Fabien rischierà di morire, poiché la vita del ragazzo dipenderà solamente da lui.

Fabien telefona in trasmissione

Fabien, il figlio di Michael, sarà parecchio euforico per la notorietà raggiunta da suo padre, così telefonerà in trasmissione e si fingerà un paziente. Michael riconoscerà subito la voce del figlio e sarà notevolmente turbato per il comportamento poco rispettoso del ragazzo. Poco dopo, però, accadrà un imprevisto. Durante la telefonata, Fabien ingoierà una nocciolina e rischierà di soffocare, ma suo padre penserà all'ennesimo scherzo del figlio e inizialmente non si preoccuperà affatto per le sue condizioni.

Più tardi, a casa del medico, arriverà Bela Moser, il quale si renderà conto della gravità della situazione e chiederà aiuto a Michael attraverso il telefono. Così il dottore si ritroverà improvvisamente a dover salvare la vita di suo figlio: il terribile episodio, però, rappresenterà l'inizio della notorietà per il dottore del Fürstenhof.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

In atesa che vadano in onda i prossimi episodi di 'Tempesta d'amore' è possibile rivedere alcune delle puntate già trasmesse in tv. Basta, infatti, registrarsi gratuitamente sull'apposito sito MediasetPlay.it. Oltre agli episodi già trasmessi, sulla piattaforma dedicata si possono trovare alcune "clip" relative agli spoiler e alle trame della soap opera tedesca.