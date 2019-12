Serena Enardu è stata protagonista di un duro sfogo sui social. Con il suo intervento, la 43enne è letteralmente sbottata anche contro un utente che le avrebbe fatto delle avances. In una recente intervista al settimanale Chi, l'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato che la storia con Pago dopo sei anni doveva finire. La causa che ha portato la coppia alla rottura definitiva, sarebbe stata una crisi che andava avanti già da tempo.

Inoltre Serena Enardu, durante l'intervista ha ammesso di essere seguita da uno psicologo, poiché non è affatto facile il momento che sta attraversando.

Lo sfogo di Serena

Serena Enardu attraverso un post pubblicato su Instagram ha esordito: “Oggi ho pianto per tutto il giorno. Mi dà fastidio tutto, perfino le porte aperte e quelle chiuse”. La cagliaritana poi ha aggiunto: “Non so se anche a voi capita, sto uscendo fuori di testa. Ho fatto anche le faccende e ho pianto di nuovo”.

Il motivo dello sfogo avvenuto sui social da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne non è dato saperlo. Secondo alcuni fan sarebbe legato all'addio con Pacifico Settembre.

D'altronde, dopo sei anni vissuti al fianco di una persona, non è affatto facile ripartire. Inoltre quest'anno, per la prima volta, la Enardu passerebbe le feste di Natale da single.

Serena ha raccontato che suo figlio Tommaso continua a mantenere vivi i rapporti con Pago, in quanto lo considera come un papà. Nel corso del suo intervento, la Enardu è stata anche protagonista di un botta e risposta al vetriolo con un suo fan. Per la precisione un ragazzo l'avrebbe invitata ad uscire. Quest’ultima irritata dal comportamento del fan, lo ha etichettato come un cretino.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Gossip Temptation Island

Pago da Silvia Toffanin: ‘Sono ancora innamorato di Serena’

Sabato 14 dicembre Pago sarà ospite di Verissimo. Nel programma targato Mediaset condotto da Silvia Toffanin, il cantautore rilascerà della importanti dichiarazioni sulla sua ex fidanzata.

Stando alle anticipazioni presenti su internet, l'ex protagonista di Temptation Island Vip ha dichiarato: “Sono ancora innamorato di Serena”. L’uomo ha ammesso che non si vergogna di mostrare i suoi sentimenti, ma soprattutto ha detto che un amore importante non si può dimenticare da un giorno all'altro.

Riguardo la partecipazione nel docu-reality di Canale 5, Pacifico ha confessato che non si sarebbe mai aspettato un epilogo simile per la sua storia. Al contrario, il fidanzato di Serena Enardu era convinto che le cose stessero andando nel verso giusto.

Durante l'intervista, Pago ha parlato anche di un episodio legato all'arresto di suo padre. Infine, il cantante confesserà di essere un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.