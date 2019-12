Dopo la messa in onda della puntata del 9 dicembre del trono over di Uomini e donne, il popolo del web si è scagliato contro Juan Luis: il cavaliere venezuelano, giunto al dating show per corteggiare Gemma, si sta pian piano aprendo alla possibilità di conoscere nuove dame. E mentre la Galgani attende un bacio passionale che stenta ad arrivare, il comportamento di Juan non convince chi segue la trasmissione, tanto che i commenti sotto l'ultimo post pubblicato dal cavaliere sotto tutt'altro che positivi: in molti credono che l'uomo stia cercando solo visibilità.

Gli internauti contro Juan Luis

Tra alti e bassi, continua la conoscenza tra Gemma e Juan: durante la puntata del trono over del 9 dicembre, la Galgani ha espresso il suo disappunto per alcuni avvenimenti che hanno riguardato la coppia. La torinese non apprezza il fatto di essere spesso rimproverata dal cavaliere per alcuni suoi atteggiamenti, soprattutto quando litiga con Tina. E mentre l'opinionista continua a interferire nella conoscenza, la Galgani deve preoccuparsi delle ammiratrici segrete che continuano ad inviare fiori al suo corteggiatore.

Gemma non riesce ad accettare il fatto che Juan dia tanta importanza ai biglietti che accompagnano i doni floreali, e che suonano come vere e proprie dichiarazioni d'amore. Molti pensano che sia la Cipollari stessa ad inviare i regali, ma quest'ultima nega, ma resta il fatto che Juan pare non essere indifferente a tale corteggiamento, tanto che legge ad ogni puntata i biglietti e vorrebbe sapere chi si cela dietro tanto mistero. 'Falsone': così è stato apostrofato il cavaliere sui social, poiché il popolo del web pare convinto che l'uomo voglia solo mettersi in mostra e non abbia un vero interesse sincero nei confronti della torinese.

Il cavaliere sta prendendo in giro Gemma?

In attesa di vedere come si concluderà la vicenda che vede protagonisti Ida e Riccardo, le anticipazioni de ''IlVicolodelleNews'', mettono in luce un fatto che farà soffrire non poco Gemma, che ancora una volta si ritroverà in lacrime. Armando Incarnato, che già durante la puntata del 9 dicembre è intervenuto attaccando Juan Luis, farà sapere che ha delle chat che dimostrerebbero la vicinanza del venezuelano ad alcune donne che si trovano fuori dal programma.

Quella che inizialmente sembrava la storia d'amore che Gemma attendeva da tanto tempo, si sta rivelando motivo di sofferenza per la dama, che pare non trovare pace. E mentre si moltiplicano i messaggi che invitano Juan a non essere finto nei confronti della Galgani, saranno solo le registrazioni future del trono over che dimostreranno se Juan ha un reale interesse o se preferisce dedicarsi alle altre corteggiatrici che sembrano non mancargli, sia dentro che fuori da dating show.