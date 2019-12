Sabato 30 novembre è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Tú sí que vales. Al termine dell'esibizione di un gruppo di acrobati, Belen Rodriguez ha espresso la voglia di diventare mamma per la seconda volta.

Da quando Belen ha ritrovato la serenità con Stefano De Martino non si fa altro che parlare di una presunta gravidanza della modella argentina. Ad alimentare i Gossip sono stati proprio i due coniugi in varie interviste: l'ex ballerino di Amici, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di voler allargare la sua famiglia. D'altro canto anche la più grande di casa Rodriguez sogna di diventare mamma per la seconda volta.

Dopo la frase di Belen, i fan commentano: 'Santiago avrà una sorellina'

I fans sono andati letteralmente in delirio nelle scorse ore, a causa della frase pronunciata da Belen Rodriguez. Sul palcoscenico di Tù si que Vales si sono esibiti un gruppo di ragazzi acrobati. Al termine della performance, la conduttrice argentina si è diretta verso la concorrente più piccola del gruppo ed ha esclamato: “Un giorno avrò anch’io una bambina come te”, il tutto è stato contornato da un tenero abbraccio. Tra l'altro la conduttrice è apparsa molto commossa dalla perfomance del gruppo.

È bastato davvero poco alla più grande di casa Rodriguez per far scatenare i social. Molti telespettatori infatti, si sono subito riversati su Twitter per manifestare la proprio gioia, tra chi asserisce che Belen sia già incinta e chi dà già appuntamento al 2020 per la sorellina si Santiago.

Non è escluso che Belen Rodriguez abbia deciso di annunciare una seconda gravidanza in diretta tv. Tuttavia è bene prendere l'affermazione con le dovute distanze, poiché i due coniugi non hanno confermato alcun pettegolezzo in merito ad un secondo bambino all'interno della famiglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Maria De Filippi corregge l’accento di Belen Rodriguez

Lo scorso sabato Belen Rodriguez si è resa protagonista di un siparietto divertente con Maria De Filippi. La conduttrice di Tù si qu Vales è stata chiamata in causa per testare l’ecosostenibilità di una casetta. All’interno del progetto di architettura era presente un letto, mentre il soffitto della casa risultava essere trasparente in modo da vedere un cielo di stelle. Una volta sdraiata sul letto, Belen stupita ha chiesto da dove provenisse l'immagine sopra il tetto.

Nonostante la pronuncia perfetta della Rodriguez, la showgirl è stata tradita dal suo accento.

Maria De Filippi infatti, ha fatto notare alla Rodriguez che si trattava di un cielo. A quel punto l’argentina ha replicato con tono ironico: “Non ho mica detto uccello”. La giurata allora, ha concluso ammettendo che aveva capito un’altra cosa.