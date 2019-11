Le parole di Gaia contro Guendalina Tavassi continuano a far discutere e dividere il web. Nelle scorse ore è intervenuto sulla vicenda anche Remo Nicolini, ex compagno della showgirl e padre della 15enne.

Per chi non avesse seguito la querelle, qualche giorno fa Gaia ha accusato sua madre di essere poco presente. Ma non è finita qui, perché l’adolescente ha riferito che sua madre sarebbe interessata solamente a fare bella figura sui social. Inoltre, la 15enne ha detto che la Tavassi si dedicherebbe solo ai due figli avuti da Umberto D’Aponte: “Quando andavo da lei, mi ignorava”.

Per difendersi dalle accuse, la diretta interessata non solo ha bloccato su Instagram la figlia, ma ha anche commentato: “Ah l’adolescenza, le passerà”.

Le parole di Remo

In seguito allo sfogo di Gaia, ha fornito la sua versione dei fatti anche l’ex compagno di Guendalina Tavassi. Remo Nicolini ha difeso a spada tratta sua figlia Gaia. L’uomo ha dichiarato che da anni invia delle lettere tramite i suoi avvocati alla showgirl, ma quest’ultima le ignora. Secondo Nicolini, la Tavassi questa volta si sarebbe infastidita per il comportamento di sua figlia, solo perché le accuse sarebbero arrivate sui social.

Per quanto riguarda le parole utilizzate da sua figlia, Remo ha precisato: “Vi assicuro che, levando il make-up e le foto in costume, Gaia è una bambina che ha sofferto”.

Il papà della quindicenne prima di concludere il suo sfogo, ha ribadito che non è facile per una ragazza vivere senza la figura della madre. Soprattutto, quando quest’ultima si crea una nuova famiglia. Infine, Remo Nicolini si è definito un ‘mapà’, ovvero una mamma e un papà allo stesso tempo.

Cristian Imparato sbotta contro la Tavassi

Mentre Guendalina Tavassi continua a non dare peso allo sfogo di sua figlia, Gaia risulta essere un fiume in piena.

La 15enne poco fa ha pubblicato alcune conversazioni avute con la mamma. La ragazza ha potuto contare sul sostegno di molte persone. Tra i vari commenti, c’è anche quello di un’amica in cui ha ricordato, quando la Tavassi si arrabbiava con la figlia per gli abbigliamenti scelti.

A rendere l'aria ancora più pesante sono le parole di Cristian Imparato. L’ex gieffino ha rivelato di essere a conoscenza di alcuni episodi di violenza di Guendalina Tavassi nei confronti della figlia. Il giovane tramite un commento ha esordito: "Ragazzi capite?

Sono schifato". L’ex bambino prodigio di Io Canto ha dichiarato che non ammette la violenza sui figli, sopratutto se avviene per cose banali. Poi è passato all’attacco della showgirl romana: “Parliamo di una donna che pensa solo a sé stessa, una vipera”. Da parte di Cristian Imparato poi è arrivata una critica sui follower della Tavassi.