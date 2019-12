Le puntate di Una vita che andranno in onda nelle prossime settimane in Spagna saranno davvero ricche di colpi di scena: nel corso della settimana che terminerà domenica 22 dicembre vedremo ad esempio che ci saranno gravi problemi di salute di per Celia, in quanto la donna contrarrà una malattia molto contagiosa che potrebbe persino causarne la morte. La notizia, ovviamente, spiazzerà Felipe, Lucia e tutte le persone che la amano. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Mentre continueranno i preparativi per le nozze tra Lolita e Antonito, l'arrivo di Ceferino scombussolerà la situazione: l'uomo farà presente alla giovane che tra di loro vi è una situazione in sospeso a causa di un bacio che si sono scambiati. Quando Antonito scoprirà tutta la verità non sarà più disposto a sposare la donna.

Una Vita anticipazioni spagnole: Celia gravemente malata, Lolita spiazzata da Ceferino

Nel corso degli episodi di Una Vita che andranno in onda dal 16 al 22 dicembre in Spagna , dunque che vedremo in Italia sono nel corso del 2020, assisteremo ad un triste avvenimento per quanto riguarda Celia. La giovane contrarrà una malattia e starà molto male, tanto che il medico che seguirà il suo caso riterrà opportuno metterla in quarantena onde evitare di contagiare tutto il paese. Lucia però non riuscirà a capacitarsi della cosa e farà di tutto pur di vedere sua cugina.

L'Alvarado sarà fermata da Telmo, il quale la convincerà a desistere. Felipe, invece, dopo essere scappato a casa di Samuel per evitare il contagio, deciderà di tornare dalla sua amata, rischiando la vita.

Su di un altro versante, invece, vedremo che anche per Lolita e Antonino non sarà affatto un periodo facile. I due saranno spiazzati dall'arrivo di Ceferino, che vorrà dei chiarimenti dalla ragazza a causa dei loro precedenti rapporti. La promessa sposa di Antonito rimarrà molto turbata dal suo arrivo, ma deciderà di mantenere il silenzio in un primo momento.

Una Vita, puntate spagnole dal 16 al 22 dicembre: Antonito tradito da Lolita

Trini però si renderà conto che qualcosa non va e spingerà Lolita a raccontare tutta la verità: la giovane confesserà di aver baciato Ceferino, dunque secondo la legge di Cabrahigo questo implica necessariamente un fidanzamento. Presa dalle mille preoccupazioni, quindi, la donna deciderà di posticipare la data delle nozze con Antonito. Quest'ultimo, in un primo momento, proverà a far ragionare il nuovo arrivato cercando di risolvere la questione, ma non otterrà i risultati sperati.

Con il passare del tempo, poi, si renderà conto che qualcosa si è spezzato con la sua donna e per tale ragione non riuscirà a superare quello che considererà un tradimento. Lolita, dal canto suo, piangerà la perdita. Telmo e Lucia, invece, saranno pericolosamente vicini e questo turberà moltissimo Samuel.