Colpi di scena a non finire nelle puntate spagnole Il Segreto, la soap in onda su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi iberici svelano che riapparirà misteriosamente la foto di Maria Elena, la moglie di Fernando morta in seguito alla detonazione provocata da Severo Santacruz. Il ritratto sbiadito della bellissima e sfortunata giovane sarà nelle mani di Garcia Morales, il nuovo sottosegretario di Puente Viejo pronto a distruggere il paesino iberico. Nel frattempo, i trattamenti di Dori Vilches inizieranno a dare i loro frutti. Fernando intimerà all'infermiera di rallentare le cure, facendo infuriare Maria. Che cosa sta succedendo?

Anticipazioni Il Segreto, nuove puntate: Maria inizia a migliorare

Nonostante i trattamenti di Dori siano estenuanti, Maria sarà decisa a continuare con le cure. La Castaneda infatti, vedrà i primi miglioramenti e un barlume di speranza si accenderà nel suo animo. Fernando, dal canto suo, spaventato dall'idea di non aver più il completo controllo sulla ex moglie, pregherà la Vilches di rallentare. Scoperto l'intento del Mesia, Maria si infurierà con lui. La Castaneda farà un patto con Dori: se accetterà di continuare con il trattamento, non rivelerà a Fernando il suo sconcertante delirio.

Come rivelano le anticipazioni de Il Segreto, Maria si metterà contro tutti, certa di tornare a camminare. La sua ostinazione si scontrerà con la preoccupazione di Francisca e Raimundo. Nel frattempo, Elsa ed Isaac si apprestano a lasciare il paesino, dopo aver coronato il loro amore con il matrimonio. I due saluteranno con commozione Consuelo, Matías e Marcela, promettendo di tornare al più presto.

La misteriosa connessione tra Garcia Morales e Maria Elena

Continuando con le nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto, Carmelo riceverà notizie da parte dei grafologi interpellati per appurare la somiglianza tra la lettera F incisa nel masso trovato accanto al corpo di Meliton e la grafia di Fernando Mesia.

Con grande sorpresa, il Leal apprenderà che le calligrafie sono differenti. Chi ha ucciso dunque il capo della Guardia Civile? Intanto, un ulteriore mistero appassionerà i telespettatori. Carmelo, spiando il sottosegretario, lo coglierà in flagrante mentre è intento a baciare commosso una vecchia foto di Maria Elena. Quale strana connessione c'è tra i due? Immediatamente, il Leal metterà al corrente l'amico Severo Santacruz di quanto visto. I due capiranno così che Garcia Morales nasconde un oscuro segreto nel suo passato che lo lega indissolubilmente alle vite di Fernando e della defunta moglie Maria Elena.

La verità emergerà presto nelle prossime puntate iberiche della soap opera.