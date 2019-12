I colpi di scena nella soap opera americana Beautiful non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate, che arrivano direttamente dagli Stati Uniti rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena che avranno come protagonisti Brooke e Ridge, la coppia cardine della soap. I due, infatti, si troveranno ad affrontare un nuovo momento di fortissima crisi, durante il quale Ridge si lascerà andare con la bella Shauna e tra i due scapperà un bacio passionale che questa volta sarà voluto dallo stesso Forrester.

Beautiful, anticipazioni americane: Ridge in crisi con Brooke e bacia Shauna

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate americane di Beautiful che andranno in onda tra qualche mese su Canale 5, rivelano che Ridge dovrà fare i conti con la terribile sparizione nel nulla di suo figlio Thomas, che ad un certo punto crederà anche morto.

Per fortuna, però, il ragazzo non è deceduto anche se Brooke e Hope gli hanno tenuto nascosto il fatto che fosse caduto all'interno di una vasca contenente del liquido che in un primo momento si pensava potesse essere acido.

Ridge non saprà mai da Brooke che in realtà suo figlio, prima della sparizione, aveva avuto uno scontro con Hope che tuttavia era riuscita a farsi firmare i documenti necessari per l'affidamento del piccolo Douglas. In quei giorni, però, Ridge comincerà a nutrire dei seri dubbi sia nei confronti della ragazza che nei confronti della sua amata Brooke.

Tale situazione lo poterà ad allontanarsi un po' dalla Logan, tanto da cedere al fascino della bella Shauna.

Le anticipazioni che arrivano dagli episodi americani di Beautiful, infatti, rivelano che tale strappo porterà Ridge ad abbandonarsi ad un momento di passione con Shauna. Tra i due, infatti, ci sarà un intenso bacio che non lascerà indifferente la donna, la quale confidandosi con Quinn ammetterà di subire il fascino del primogenito di casa Forrester.

Ridge vuole che Brooke perdoni suo figlio Thomas

La stessa Quinn ammetterà che ai tempi della sua relazione con Eric non è rimasta indifferente al fascino del figliastro e si dirà felice di aver ceduto a quei momenti di trasgressione.

Eppure Ridge non sembra ancora pronto a lasciarsi andare ad un nuovo possibile flirt con Shauna.

Gli spoiler della soap opera che arrivano dagli Usa, infatti, rivelano che l'uomo si sforzerà per far sì che riesca a recuperare il suo matrimonio con Brooke. L'unica soluzione auspicabile, però, è quella che la Logan perdoni suo figlio Thomas: lei accetterà questa resa dei conti imposta da suo marito oppure andrà avanti per la sua strada? Di sicuro Thomas farà i salti di gioia quando suo padre prenderà una decisione drastica sul suo rapporto con Brooke.