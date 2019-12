Cosa succederà nella nuova puntata di Uomini e donne, in onda mercoledì 11 dicembre 2019 su Canale 5? Al Trono Over, le cose si fanno complicate. Armando ha lasciato Veronica, che si augura di trovare un uomo pronto ad innamorarsi davvero di lei. Gemma ha ballato con Juan Luis, sebbene delusa dal mancato bacio. Ida e Riccardo si sono baciati in studio, lasciando tutti senza fiato. Come si è visto nel video promo con le anticipazioni di domani, ci sarà un colpo di scena da parte di Armando, che accuserà Juan Luis di avere contatti fuori dal trono over.

In particolare, si sentirebbe con una donna che abita in Toscana e non solo. Infatti, l'Incarnato sosterrà di essere in possesso di una chat in cui Juan avrebbe contattato sua sorella, una donna molto più giovane di lui. Gemma, incredula, strabuzzerà gli occhi, in attesa di una spiegazione da parte del diretto interessato. Che cosa avrà da dire il Ciano?

Uomini e Donne: Ida e Riccardo si baciano in studio

Oggi 10 dicembre, Ida è tornata in studio per parlare della situazione con Riccardo. Sconvolta ed incredula, ha ribadito di essere stanca e delusa dalle situazioni passate.

Dopo l'entrata del Guarnieri, bello come il sole, la dama ha mantenuto la sua posizione, affermando di aver bisogno di basi concrete. Tuttavia si sa, in amore la razionalità non sempre vince. E così, inaspettatamente, Ida ha sorpreso il suo grande amore con semplici parole: ''Non voglio perderti''. Riccardo, dopo essersi alzato dalla sedia, l'ha travolta con un bacio passionale, seguito poi da un romantico ballo. La sfilata femminile ''Inferno o Paradiso'' ha visto protagoniste le dame e non ha mancato di suscitare polemiche.

L'outfit immacolato di Gemma non ha infatti convinto Tina, che l'ha attaccata: ''Con tutti i peccati che hai fatto in terra, come pensi di meritarti il Paradiso?''.

Anticipazioni U&D di mercoledì 11 dicembre, Armando: 'Chatti con mia sorella, Juan Luis'

Le anticipazioni relative alla puntata di Uomini e Donne in onda domani, svelano che Armando, dopo la sfilata, farà una pesante segnalazione su Juan Luis. Il cavaliere infatti, dirà che il Ciano sente una donna che abita in Toscana, con la quale ha chattato.

Gemma rimarrà sbalordita e senza fiato. Inoltre, ad affondare il colpo sarà un'altra dichiarazione di Armando: ''Hai chattato anche con mia sorella che ha la metà dei miei anni, Juan Luis''. Davanti a tali parole, Gemma cercherà di capire meglio la situazione, incredula e spaventata. Armando, a prova di ciò che sostiene, sarà anche disposto ad andare a prendere il cellulare. Che cosa accadrà dunque? Non resta che attendere la puntata del trono over in onda domani su Canale 5.