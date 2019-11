Tutto sembra procedere per il meglio tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, il cavaliere che da qualche settimana ha attirato l'attenzione della dama di Uomini e donne. Anche nella puntata trasmessa oggi 28 novembre su Canale 5, la coppia ha avuto l'occasione di mettersi in mostra e di esprimere l'interesse reciproco. Lui, in particolare, ha rifiutato di conoscere meglio le sei signore arrivate nel parterre del Trono Over e successivamente, in occasione della sfilata, non si è tirato indietro, scambiando anche un bacio a stampo con la torinese.

Ma davvero Juan Luis prova qualcosa per Gemma? O sta solo approfittando della sua notorietà? È questa la domanda che continua a rimbalzare da giorni e che si è fatta ancora più insistente dopo la puntata odierna. Sono tantissimi, infatti, a credere che la la Galgani sia destinata ad incappare nell'ennesima delusione.

Il web attacca Juan Luis: 'È un gran volpone'

I commenti contro Juan Luis Ciano sono estremamente numerosi negli account ufficiali di Uomini e donne e non solo. Il cavaliere di origine venezuelana, infatti, sembra essersi invaghito di Gemma Galgani, non rinunciando a scambiare con lei diversi baci a stampo.

La conferma è arrivata nella puntata di oggi 28 novembre, durante la quale l'odontoiatra è stato raggiunto dalla dama appena dopo la sfilata. Lei gli ha preso la cravatta, lo ha baciato e lui ha votato, attribuendole un rotondo 1000. Una scena che però non ha affatto convinto il mondo del web. Al contrario, i commenti contro di lui si sono fatti ancor più pungenti. Ecco soltanto alcuni degli esempi: "Juan è un gran bell'uomo, elegante, istruito, fine ma secondo me è anche un gran volpone", o ancora "non ha scelto una delle sei signore perché nessuna l'ha incuriosito e non perché sta conoscendo Gemma. Non ho parole! E Gemma tutta contenta.

Ma è possibile che non ti stai accorgendo di nulla?"

La foto insieme a Gemma su Instagram

In attesa di scoprire come si evolverà il rapporto nato a Uomini e donne tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, il cavaliere si gode la sua notorietà su Instagram dove in pochi giorni ha superato i 10.000 followers (dato senza dubbio destinato ad aumentare in futuro). E, tra i tanti post da lui pubblicati, di recente ce n'è stato uno anche in compagnia di Gemma, con una loro foto scattata in studio. E anche qui i commenti contro di lui si sono fatti particolarmente pungenti, con qualcuno che lo ha anche paragonato a Giorgio Manetti: "Mi dispiace ma non ti credo capace di amare una donna sul viale del tramonto, sei proprio un attore" e ancora "copione di George, l'unica differenza che Juan oltre il bacio a stampo non se la sente di andare".