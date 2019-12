Non si sa dove siano il principe Harry e Meghan Markle: le loro gesta mancano dal Gossip britannico da qualche tempo tanto che in molti si chiedono dove siano finiti i genitori di Archie. Del resto, i duchi di Sussex avevano annunciato di voler "staccare" per qualche tempo dagli impegni reali e godersi ben sei lunghe settimane di vacanza insieme al loro royal baby. E pare che i duchi non abbiano segnato tra le loro priorità quella di comunicare alla stampa i loro spostamenti durante la vacanza.

Harry e Meghan, Natale forse lontano dalla Regina e dai Duchi di Cambridge

Sei lunghe settimane di break per il secondogenito di Lady D e la sua consorte americana.

Harry e Meghan hanno deciso di prendersi un momento di pausa insieme al piccolo Archie, di appena 7 mesi. Scatenando, però, la "caccia alla posizione" da parte di molti dei giornali di gossip, sempre avidi di notizie sulla coppia reale. Ovviamente, è molto probabile che Buckingham Palace sappia benissimo dove siano i tre reali, mentre a non avere notizie sui loro movimenti siano solo i sudditi!

Alcuni giornali nazionali e oltremanica hanno titolato nei loro articoli una presunta e bonaria "sparizione" di Harry e Meghan insieme al piccolo Archie.

Non si sa dove siano, in sostanza. Questo silenzio della coppia reale ha dato, quindi, ampio spazio alla fantasia dei redattori esperti di royal news. Si sa, infatti, che le mete preferite di Meghan potrebbero essere il Canada e la California (sua terra natia) e non è da escludere che i duchi possano trovarsi proprio oltreoceano, magari pianificando un secondo royal baby per far compagnia ad Archibald, nato nel maggio scorso. Il principe Harry, invece, ama l'Africa e le zone equatoriali e non è escluso che i duchi di Sussex possano scegliere di trascorrere qualche settimana proprio nel caldo continente.

Harry e Meghan, festività di Natale senza la Regina e i Cambridges

Non è ancora stato annunciato dove i duchi di Sussex trascorreranno le loro vacanze natalizie. Quel che è quasi certo è che i duchi di Cambridge, invece, necessariamente tradizionalisti per il ruolo che ricoprono, dovrebbero passare il Natale a Sandringham in compagnia della Regina. Il principe William, infatti, è l'erede al trono britannico e l'etichetta suggerisce di trascorrere il giorno di Natale al cospetto della Regina, insieme alla sua famiglia.

Harry e Meghan, invece, godono di un protocollo meno rigido e possono scegliere di trascorrere il 25 dicembre lontano dalle residenze reali. Magari in California o in Canada. Secondo alcuni tabloid tedeschi, la duchessa di Sussex sarebbe stata avvistata su un'ambulanza nei giorni scorsi, evento che ha alimentato il gossip su una presunta seconda gravidanza della donna di origine americana. Se così fosse, il Natale dei duchi di Sussex potrebbe essere a stelle e strisce!